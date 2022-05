Alvarado y San Martín no se sacaron ventaja en San Juan

El “Torito” y el “Santo” sanjuanino igualaron 0 a 0 por la fecha 14 de la Primera Nacional. El elenco marplatense acumula siete partidos de visitante sin triunfos.

Alvarado está en busca de regularidad y más allá de que este sábado estiró la racha negativa de no poder ganar en condición de visitante, dejó mejores sensaciones en el empate sin goles ante San Martín de San Juan en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez por la fecha 14 de la Primera Nacional.

Con este resultado, el Torito llegó a siete encuentros sin poder sumar 3 puntos en condición de visitante en lo que va de la temporada. Igualmente el entrenador Manuel Fernández puede sacar aspectos positivos del partido ya que dejaron una mejor imagen que en los encuentros anteriores fuera de casa, como fueron las goleadas en contra ante Chacarita y Atlético Rafaela.

San Martín de San Juan tuvo un comienzo criterioso, con ofensivas claras y combinadas con mucha intensidad, aspectos gracias a los que se impuso como gran protagonista. Esto, sumado a una presión en toda la cancha que complicó en la salida rival, hizo que jugara cerca del área rival y generara situaciones de gol, aunque sin ser de grueso peligro.

Pero esta energía y vehemencia se diluyeron con el correr de los minutos producto del cansancio, por lo que Alvarado leyó la situación y rápidamente adelantó líneas. Con sus extremos abiertos creó espacios ofensivos en inmediaciones del área y generó peligro en el arco rival, principalmente por remates de media distancia. La más clara fue en el pie derecho de Ariel Chaves que frente al arco enganchó, hizo pasar de largo a Escudero pero su potente remate se estrelló en el travesaño.

En los primeros minutos del complemento Alvarado fue mucho más a raíz de una tenencia de balón más agresiva y tras haber encontrado asociaciones en campo rival que hicieron inquietar a la defensa sanjuanina. Pero al igual que en la primera etapa, con el correr de las acciones la balanza se movió, el que dominaba ya no tenía peso ofensivo y el rival creció.

Fue así que la más clara fue mediante un nuevo remate de afuera del área en donde Dante Álvarez se hizo espacio y con un violento disparo hizo mover el travesaño. Un minuto más tarde, el Santo sanjuanino se encontró con otra chance dentro del área en el Penco, sin pensar demasiado remató, Pedro Fernández dejó un peligroso rebote en el corazón del área que le quedó a Matías Giménez, quien demoró demasiado y se disolvió el peligro.

Sobre el final del partido se sabía que el empate no se iba a romper, los dos equipos se sintieron cómodos con sumar y terminaron 0 a 0. En la próxima fecha, Alvarado, que cosecha 14 puntos, recibirá en el estadio José María Minella a Chaco For Ever.