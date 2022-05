Alvarado y una nueva prueba para ratificar su fortaleza en Mar del Plata

El “Torito” ganó sus últimos tres compromisos como local y este domingo desde las 16.30 buscará extender esa racha cuando se mida a Chaco For Ever.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Además de intentar hacer valer el último punto en San Juan, Alvarado quiere ratificar su fortaleza en Mar del Plata y este domingo desde las 16.30 buscará su cuarta victoria al hilo como local cuando se enfrente a Chaco For Ever en el estadio José María Minella por la fecha 15 de la Primera Nacional.

Más allá del positivo empate sin goles del fin de semana pasado ante San Martín, la campaña del Torito no es la mejor en condición de visitante, pero algo que lo contrarresta y calma es la racha como local ya que de los últimos 9 puntos en juego en el Mundialista sumó todos: victorias ante Guillermo Brown de Puerto Madryn (1-0), Santamarina de Tandil (3-0) y Atlanta (3-1).

Esas importantes victorias maquillaron un poco algunas duras goleadas sufridas en contra fuera de casa y además, sumaron para que el conjunto marplatense no se ubique lejos de los puestos clasificatorios al Reducido en busca de un ascenso a falta de muchas fechas por delante.

La noticia positiva para este compromiso es que el entrenador Manuel Fernández contará con la vuelta de Marcos Astina después de que no estuvo presente en las últimas jornadas. Igualmente aún no están disponibles Facundo Pons ni Matías Coquito Fernández. A pesar la vuelta del extremo exLanús, el DT pondría en cancha a los mismos once jugadores que igualaron en San Juan, con un esquema de cuatro defensores para así poblar el mediocampo.

Chaco For Ever, por su parte, cosecha 21 puntos contra los 17 del Torito y llega de golear como local a Estudiantes de Río Cuarto por 3 a 0. En lo que va de la temporada, el elenco chaqueño solamente perdió en una oportunidad y fue en su última visita ante Deportivo Madryn por 3 a 2, por lo que hasta el momento ganó en cuatro partidos, empató en nueve oportunidades y cayó en un juego.