Círculo Deportivo y un triunfo ante Santamarina que lleva algo de tranquilidad

El elenco ganó por la mínima y le sacó 5 puntos al último de la tabla, Liniers, a falta de una rueda para que finalice la etapa regular.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo de Otamendi consiguió este domingo una victoria que lleva algo de tranquilidad ya que gracias a haber superado por 1 a 0 a Santamarina en el estadio Guillermo Trama, le sacó 5 puntos al último de la Zona A, Liniers de Bahía Blanca, a falta de una rueda para que finalice la fase regular del Federal A.

Con gol de Leonardo Verón, el Papero sumó 3 puntos de oro en un encuentro equilibrado, luchado y con pocas situaciones que lo alejan del último puesto de la tabla, gran objetivo del año para lograr la permanencia.

Los primeros 45′ fueron malos para Círculo Deportivo, ya que no pudo controlar la pelota, no logró presionar y no inquietó al arquero Juan Pablo Mazza, aunque Santamarina no fue muy superior pero sí contó con las mejores ocasiones como un cabezazo de Vallejos, un remate de Lucero y un disparo dentro del área del experimentado Michel.

Pero para el complemento la tesitura del encuentro cambió, y los cambios surtieron efecto. Con los ingresos de Valentín Dimare, Axel Pereyra y Joaquín Bassani, el equipo mostró otra cara: se paró más arriba y tomó el control desde la tenencia del balón.

Y el tanto que valió 3 puntos importantísimos se inició a los 73′ con una buena toma de decisión de Bassani que limpió una jugada que se ensuciaba, se sacó dos defensores y abrió para Dimare, que adelantó para Pereyra, el cordobés llegó al fondo y metió el centro bajo que cruzó toda el área y le llegó por el segundo palo a Leonardo Verón que la empujó y sentenció el triunfo por la mínima.

Con esta gran victoria, Círculo Deportivo llegó a los 24 puntos y aunque se mantiene en el puesto 14, le sacó 5 puntos al último, Liniers, y además alcanzó la línea de Germinal de Rawson y se encuentra a 8 puntos del último puesto clasificatorio a los playoff. Quedan nueve partidos para que finalice la fase regular del Federal A y el próximo encuentro será el fin de semana cuando visite a Cipolletti, equipo que este domingo cayó por 3 a 2 ante Olimpo de Bahía Blanca.