Con emociones sobre el final, Alvarado y Villa Dálmine empataron 1 a 1

El “Torito” lo ganaba a los 87′ pero errores defensivos le prohibieron quedarse con los 3 puntos en Campana por la fecha 22 de la Primera Nacional.

(Foto: prensa Alvarado)

En un partido chato, por momentos aburrido, y en el cual recién sobre el final aparecieron las emociones, Alvarado y Villa Dálmine igualaron 1 a 1 en el estadio El Coliseo de Mitre y Puccini en el marco de la fecha 22 de la Primera Nacional. El próximo partido del Torito será el próximo lunes, cuando desde las 21.10 recibirá en el José María Minella a Almirante Brown.

El partido fue muy discreto y todo hacía indicar que el marcador no se iba a mover del 0 a 0 ya que a lo largo de 85′ prácticamente no hubo situaciones de peligro. Pero en los minutos finales llegaron los gritos: el Torito sacó ventaja a los 87′ a partir de un certero cabezazo de Marcos Astina pero en la jugada siguiente, producto de dos errores defensivos consecutivos, el Viola logró igualarlo a los 89′ con un remate de su delantero Federico Haberkorn.

Con este resultado, el elenco marplatense hace tres partidos que no consigue la victoria en la competencia después de las derrotas ante Deportivo Riestra y Belgrano, más el empate de este lunes, por lo que hasta el momento cosecha 25 puntos y se ubica en el puesto 24 de la tabla de la Primera Nacional.

En el primer tiempo no abundaron las emociones, es más, los equipos no llegaron ni siquiera a exigir a los arqueros. Al local le faltó peso ofensivo, mientras que por el lado del Torito intentó congeniar pases y encontrar asociaciones entre sus jugadores más creativos como Iván Molinas, Matías Rodríguez y Leandro Vella pero no contó con la suficiente velocidad ni profundidad para romper la férrea telaraña defensiva creada por El Viola.

Para el complemento las ocasiones claras de gol siguieron sin aparecer aunque el local mostró otra tesitura y compostura en el campo de juego, principalmente con una presión alta para que los defensores del Torito no salgan con claridad.

Igualmente la jugada más clara de la fría tarde de Campana fue para la visita, a partir de una trepada por derecha de Brian Mieres. El lateral envió un centro al corazón del área, y Coquito Rodríguez sorprendió a todos tras llegar desde atrás y con impulso ganarle la posición al central. Igualmente su cabezazo no tomó la potencia esperada ni la precisión necesaria para abrir el marcador y la pelota fue a las manos del arquero Alan Sosa.

Esto sirvió de prueba ya que a los 87′ nuevamente Mieres metió un centro en el mismo sector del área y en esta oportunidad encontró a Astina en soledad que la impactó con la frente para que la pelota se meta cerca del palo izquierdo del arquero.

A pesar del poco tiempo que quedaba de juego, el partido se guardó una emoción más, chance que se concretó y finalmente dejó sin victoria a la visita. Fue a partir de un error de cálculo de Ledesma, por lo que dejó mano a mano al centrodelantero Federico Haberkorn, que remató raso y encontró una mala respuesta por parte del arquero Fernández que no logró desviarla y el empate fue un hecho.