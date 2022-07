Alvarado busca volver a sumar en su visita ante un necesitado Villa Dálmine

El “Torito”, con algunas bajas importantes, visitará desde las 15 a “El Viola” por la fecha 22 de la Primera Nacional.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de la derrota como local ante Belgrano -partido que terminó con serios incidentes con hinchas visitantes y hasta con balas de goma por parte de la policía-, Alvarado buscará fuera de Mar del Plata volver a sumar y este lunes desde las 15 visitará a un necesitado Villa Dálmine en el estadio El Coliseo de Mitre y Puccini por la fecha 22 de la Primera Nacional.

El entrenador del Torito, Manuel Fernández, para este partido no contará con tres jugadores importantes. El que no estará en el centro del campo por una sobrecarga en el aductor es Julián Vitale, uno de los más regulares no solo del año sino de las últimas temporadas, mientras que el delantero Facundo Pons tampoco estará en el rectángulo de juego por una sobrecarga muscular.

Por su parte, otra de las piezas claves en el armado del equipo que no estará es el central Franco Ledesma, jugador que en el último partido llegó al límite de tarjetas amarillas y este lunes cumplirá la fecha de suspensión.

Asimismo, las buenas noticias para Fernández es que recupera a Alan Robledo (zaguero central que fue expulsado en los últimos dos partidos que disputó) y a una opción interesante en el ataque como lo es el ex Boca y Aldosivi Nazareno Solís, quien se recuperó de un desgarro.

En lo que respecta a su rival de turno, Villa Dálmine necesita imperiosamente de puntos ya que se encuentra en el fondo de la tabla, con 16 puntos, solamente por encima de Santamarina (14), por lo que si hoy termina el torneo descendería al Federal. A este compromiso llega de ganar solamente en dos oportunidades, además de diez empates y ocho derrotas. En la última fecha perdió como visitante por 4 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto.

De cara a esta jornada, Alvarado se encuentra en el puesto 26 con 24 puntos cosechados a raíz de una campaña irregular que cuenta con seis victorias, seis empates y nueve derrotas.