Con la urgencia de recomponer su imagen, Alvarado recibe a Güemes

El “Torito” se mide desde las 16 en el estadio José María Minella ante un elenco santiagueño que llega en alza.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de la mala imagen que presentó en Floresta el fin de semana pasado, Alvarado necesita recomponer su juego y este domingo desde las 16 recibe a Güemes de Santiago del Estero en el estadio José María Minella en el marco de la fecha 19 de la Primera Nacional.

El Torito solamente sumó 5 puntos de los últimos 15 posibles a raíz de los empates ante San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza -ambos 0 a 0-, la victoria frente San Telmo por la mínima y las duras caídas ante Chaco For Ever por 3 a 0 y la última como visitante ante All Boys por 3 a 1.

Más allá de los resultados, lo más preocupante es el juego ya que hasta el momento es la tercera defensa a la que más goles le convirtieron con 27 contra los 28 recibidos por Santamarina y Tristán Suárez, ambos últimos en la larga tabla que presenta la Primera Nacional con 37 equipos.

A su vez, inquieta la falta de gol de sus delanteros. Solamente el que logró gritar fue Mauro Valiente por duplicado, por lo que aún Facundo Pons, Victorio Ramis y Jorge Luis Ramos, que debutó recién en la fecha anterior por fallas administrativas, están con la pólvora mojada. Claro está, fueron escasas las oportunidades concretas que tuvieron frente al arco rival a raíz de la pobre generación de juego de mitad de cancha hacia adelante.

Es en este marco que el entrenador Manuel Fernández haría algunas modificaciones, dos obligadas: el arquero Pedro Fernández no podrá estar en el arco por una lesión en uno de sus tobillos, por lo que lo reemplazará Esteban Ruiz Díaz, quien ya tiene acordado con el club no continuar después del 30 de junio ya que se radicará y continuará su carrera en Europa.

La otra modificación obligada es la salida de Alan Robledo tras haber sido expulsado en Floresta, por lo que su lugar lo ocuparía el experimentado Juan Francisco Mattia. Además ingresarían a la titularidad Julián Vitale, Matías Coquito Rodríguez y Nazareno Solís en lugar de Ariel Cháves, Franco Malagueño y Leandro Vella.

Disputadas las primeras 18 fechas de la Primera Nacional, el elenco marplatense acumula 21 puntos producto de cinco victorias, seis empates y siete derrotas, números que lo colocan por el momento en el puesto 24 de un total de 37 equipos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Su rival de turno, Güemes de Santiago del Estero, tuvo un muy mal comienzo de temporada ya que en las primeras once fechas había empatado en cinco oportunidades y perdido en otras seis. Su primera victoria fue en la fecha 12 y fue un envión anímico ya que a partir de allí ganó cuatro partidos, empató en dos y cayó en otro. A partir de esta mejora, el elenco santiagueño se encuentra a tan solo 2 puntos de Alvarado y se sitúa en el puesto 26 con 19 unidades.