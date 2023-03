Alvarado quiere aprovechar el envión en su visita ante Deportivo Morón

El “Torito” y el “Gallo” se miden desde las 21.10 por la séptima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Alvarado quiere que su primera victoria en la temporada sirva como trampolín y envión de cara a lo que será un largo año en la Primera Nacional y su inmediata medida después del desahogo ante Güemes será este lunes ante Deportivo Morón, cuando desde las 21.10 jueguen en el estadio Nuevo Francisco Urbano por la séptima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El partido, que será televisado por TyC Sports y que tendrá el arbitraje de Andrés Gariano, será entre dos equipos que no comenzaron de la mejor manera la temporada y buscarán los 3 puntos para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones.

Es que Alvarado empató sus primeros tres encuentros, luego sufrió su mayor goleada en contra –ante Patronato por 6 a 0– y en la última fecha consiguió su primera alegría tras superar como local a Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1, por lo que hasta el momento suma 6 puntos de 15 posibles (el Torito ya gozó de fecha libre).

Por su parte, Deportivo Morón disputó los seis encuentros aunque solamente consiguió un triunfo por la mínima ante San Martín de San Juan, un empate sin goles contra Brown de Puerto Madryn y además acumula cuatro derrotas: ante Almagro (0-1), Agropecuario (1-3), Defensores Unidos (0-2) y en la última jornada ante el duro Flandria (0-2).

Ante estos resultados es que la dirigencia del Gallo decidió cambiar de rumbo y de entrenador. Luego de la derrota ante el Canario, la dupla integrada por Alejandro Migliardi y Joaquín Iturrería se alejó de la conducción técnica y en las últimas horas desde el club oficializaron la llegada de Fabián Nardozza, quien este lunes ante Alvarado hará su debut en el banco de los suplentes de Deportivo Morón.

En cuanto al equipo que pararía el entrenador César Vigevani, no habría modificaciones a pesar de que en el último partido varios se fueron con molestias musculares. Uno de los que salió de la cancha por pedido por Alan Robledo, que en el momento en el que Güemes logró el descuento, sufrió un fuerte calambre que no le permitió continuar en cancha. Otro de los que acusó dolencia muscular fue el lateral derecho Mariano Bettini, pero el ex Atlanta y Tristán Suárez está entre los concentrados y sería de la partida.

Asimismo, la novedad pasa por la inclusión del colombiano Joao Rodríguez, quien ingresó en el segundo tiempo ante San Martín de San Juan por la primera fecha y solo estuvo en cancha 25′ ya que sufrió un desgarro. Además, Vigevani decidió que Edward Bolaños no concentre, al igual que el juvenil Ramiro Makarte, quien ingresó en los últimos dos partidos en los cuales sumó sus primeros minutos en la segunda división.