Alvarado busca en Santiago del Estero su primera victoria como visitante

El “Torito” visita este viernes a Güemes desde las 21 por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional.

Después de una buena versión ante Patronato en Mar del Plata, Alvarado escaló varias posiciones en la tabla y con la misión de alejarse de los últimos puestos y acercarse a la zona del Reducido, este viernes buscará su primera victoria en condición de visitante cuando desde las 21 enfrente a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Arturo Miranda en el marco de la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional.

A lo largo de la temporada, sin dudas que el Torito mostró su mejor imagen en el estadio José María Minella donde, a pesar de no brillar, pudo sumar su mayor cantidad de puntos, principalmente desde la llegada del entrenador José María Martínez.

Sin embargo, en lo que va del torneo, el conjunto marplatense jugó fuera de Mar del Plata en once oportunidades, en los que solamente sumó 6 puntos de 33 posibles a raíz de seis empates y cinco derrotas. Y este viernes buscará cortar esa racha negativa fuera de casa ante un conjunto santiagueño que no llega de la mejor manera ya que, a diferencia del Torito que perdió solamente uno de los últimos seis partidos, el Gaucho ganó un encuentro de los últimos nueve.

Para este compromiso, Pancho Martínez no podrá repetir el mismo equipo con el que venció merecidamente a Patronato por 2 a 0 ya que Agustín Irazoque alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar sería ocupado por Tomás Berra, aunque no está descartado que el entrenador cambie de esquema y sume un volante en lugar del defensor zurdo ex Rosario Central.

Otra novedad para este encuentro es que Nicolás Ihitz viajó y concentró con el equipo en Santiago del Estero después de haber sido cumplido la fecha de suspensión por la expulsión sufrida en el partido ante Gimnasia de Mendoza.

Hasta el momento Alvarado se encuentra en el puesto 13 de la Zona A de la Primera Nacional con 27 puntos producto de seis victorias, nueve empates y siete derrotas, a 6 puntos del último puesto clasificatorio al Reducido en busca del segundo ascenso que otorga el certamen, aunque a 5 unidades de la zona roja del descenso. Por su parte, Güemes suma 26 puntos y se ubica por debajo del Torito.