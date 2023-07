Alvarado tuvo un gran partido, derrotó a Patronato y escaló en la tabla

Con mucho carácter y momentos de buen fútbol, el “Torito” ganó por 2 a 0 y se posicionó de forma momentánea en el puesto 13 de la Zona A de la Primera Nacional.

(Foto: Florencia Arroyos / prensa Alvarado)

Alvarado muestra su mejor versión en condición de local y este sábado lo ratificó con una contundente victoria por 2 a 0 ante el siempre difícil Patronato de Paraná en el estadio José María Minella por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional.

Con un gol de penal de Sebastián Ramírez y otro tanto de José Luis Fernández, el Torito volvió a sumar de a 3 puntos después de lo que fue una fecha como la anterior en la que se quedó sin nada tras dos tantos en tiempo de descuento en Mendoza.

Y con este necesario triunfo ante el último campeón de la Copa Argentina y quien entresemana jugará por los 16avos de la Copa Sudamericana ante Botafogo de Brasil, Alvarado sumó su sexta victoria en lo que va de la temporada y no solo se alejó de los últimos puestos sino que escaló de la posición 17 a la 13 tras alcanzar los 27 puntos, quedando a tan solo 5 unidades del último equipo que estaría clasificando al Reducido en busca del segundo ascenso que otorga la segunda división del fútbol argentino.

El primer tiempo fue muy entretenido, con muchas aproximaciones por parte de ambos conjuntos a raíz de fallas defensivas, aunque sin una actividad destacada de los arqueros. Sin embargo, la primera emoción del encuentro fue por parte de Alvarado luego de que el árbitro Rodrigo Rivero cobrara penal por un supuesto agarrón -muy dudoso- de Sergio Ojeda a Nicolás Ortíz. La pena máxima fue ejecutada por Sebastián Ramírez, que con un buen remate cruzado abrió el marcador a los 33′.

Tras el primer tanto, el encuentro entró en un bache que favoreció al elenco marplatense. Asimismo, sobre el final de la primera parte José Luis Fernández estuvo muy cerca de estirar la diferencia en el marcador con un potente remate mediante un tiro libre frontal al arco pero la pelota pegó en el travesaño.

Si bien sobre el final de los primeros 45′ el travesaño le ahogó el grito de gol al “10”, finalmente el habilidoso y experimentado Fernández pudo convertir su quinto tanto en la temporada a los 52′, después de una jugada que inició Albertengo con una individual que lo ayudó entrar al área, luego la abrió a la izquierda para la llegada de Ramírez que rápidamente la metió al medio y allí Fernández, sobre la línea, la empujó para anotar el 2 a 0.

Con mayor tranquilidad, gran parte del trabajo de Alvarado ya estaba hecho y para el resto del encuentro su principal mentalidad fue la de resguardarse en su propio campo para no sufrir en demasía en defensa las embestidas de Patronato y sostener la diferencia en el tanteador, algo que finalmente no solo que lo logró, sino que en varios contragolpes pudo anotar algún tanto más, aunque no tuvo la eficacia necesaria para festejar el tercer grito.

Con otros buenos 90 minutos como local, el conjunto que dirige José María Martínez regresó a la victoria, esta vez por 2 a 0 y sin sufrir demasiado ante el poderoso equipo de Paraná. El próximo encuentro del conjunto marplatense será el viernes cuando desde las 21 vuelva a las canchas en condición de visitante ante Güemes de Santiago del Estero, equipo que este domingo visita a Flandria.