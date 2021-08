Cristian Rosso se retiró tras 23 años entre botes: “Mi relación con el remo fue mutua”

Tras pasar 15 de sus 37 años representando al país, el remero marplatense puso punto final a su carrera. Fue múltiple medallista panamericano y finalista de Juegos Olímpicos y copas del mundo.

(Foto: archivo / AP)

Tras una larga y exitosa carrera de casi 23 años abocada al remo y 15 representando a la Selección Argentina, el marplatense Cristian Rosso decidió retirarse profesionalmente de la actividad. Supo ser múltiple medallista panamericano, y finalista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de seis copas del mundo. “No es una decisión de ahora, fue todo un proceso que comencé a evaluar el año pasado con la pandemia”, confesó.

A los 14 años aprendió a remar en un simulador en el natatorio municipal “Alberto Zorrilla” y meses después ya comenzaría a entrenarse en la laguna de Sierra de los Padres, lugar al que hasta hace semanas concurría asiduamente tras 23 años dedicado al deporte.

En un diálogo con Qué digital, Cristian Rosso confirmó su retiro del remo, deporte que tantas satisfacciones, sacrificio y trabajo le dio a lo largo de su vida, así como también los innumerables viajes, anécdotas, derrotas, pero sobre todo triunfos que representaron medallas y finales al punto de convertirse en el remero argentino que alcanzó más finales en las copas del mundo en seis oportunidades, además de la Final A en Londres 2012.

“Mi relación con el remo fue mutua. Di todo lo que tuve, lo mejor que creía que podía hacer día a día, esforzándome de poder tener siempre un buen rendimiento para representar al deporte y al país. El remo en sí también me dio un montón de cosas por todos los años que estuve. Viví momentos increíbles como viajes y compañeros. Es muy difícil nombrar cosas puntuales al ser toda una vida enfocada al deporte. El remo te da todo y vos también das todo, es una relación mutua”, expresó el marplatense.

Sobre el proceso de decidir alejarse al deporte que practicó profesionalmente gran parte de su vida, explicó que comenzó en el marco de la pandemia y de las restricciones impuestas, que implicaron la imposibilidad de entrenarse en el agua como así también la falta de competencias y, principalmente, la postergación por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputó hace pocas semanas.

“El retiro no es una decisión de ahora. Fue todo un proceso que comencé a evaluar el año pasado con la pandemia y que ahora se hizo conocido. El hecho de que sabía que no me quedaba tanto tiempo y que en los últimos años me había propuesto llegar a Tokio y después ver qué hacía. Pero el año pasado cuando cancelaron los Juegos ahí paré un poco, seguí entrenando pero como no era seguro que se hiciera Tokio ese año, tampoco quería entrenar por nada. Progresivamente se fue formando sola la decisión y este año me di cuenta de que no tenía tantas ganas de volver a hacer lo que hice durante tantos años”, confesó.

En relación a la pandemia de coronavirus, la falta de competencia fue el aspecto más negativo: “Lo que más costó de la pandemia fue la falta de competencia. Cuando sos más chico estás re motivado porque todavía mejoras todo el tiempo y tenés muchas ganas de viajar y representar a la Selección, es como que lo haces más fácil. No es que perdí todo eso, pero ya era todo relativamente normal y ya pensaba en objetivos muy concretos. En lo último que pensaba era en Tokio, era lo único que realmente me motivaba porque todo lo demás ya lo había vivido. Al cancelarse los Juegos Olímpicos y no haber ninguna otra competencia, mantenerme entrenando por entrenar ya después de tanto tiempo haciendo lo mismo, ya no me motivaba“, explicó

A la hora de quedarse con un momento de su carrera, el marplatense se queda con su desempeño en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Allí, junto al remero Ariel Suárez estuvieron muy cerca de conseguir una medalla olímpica ya que terminaron en el cuarto puesto en la competencia doble par (M2x) y se trajeron al país un diploma olímpico.

“Deportivamente el recuerdo más lindo que tengo sin dudas son los Juegos Olímpicos de Londres 2012, porque fue para algo que luchamos un montón de tiempo. Hablo en plural porque lo digo por mí y mis compañeros que en ese momento eran Ariel (Suárez) y mi entrenador Román Palet, mi familia, y cercanos. Ellos sabían que mi sueño era estar ahí y no creíamos que lo podíamos hacer tan bien y nos encontramos con que llegamos y estábamos a un nivel muy bueno. Deportivamente ese fue el mejor momento“, reconoció.

Claro está, este evento olímpico no fue todo. Rosso se colgó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 (en cuádruple par), las medallas doradas en los de Guadalajara 2011 (doble par y cuádruple); la plateada en doble par y bronce en cuádruple par en Toronto 2015, y la dorada en doble par y en cuádruple par en Lima, Perú, 2019, última competencia panamericana.

En cuanto a la competencia a nivel sudamericanos, los logros más sobresalientes se dieron en Cochabamba 2018 con la medalla dorada en doble par de remos cortos y anteriormente en Santiago 2014, también con la presea más importante en M2x.

A su vez, el deportista logró seis finales A (del primero al sexto puesto) en copas del mundo: junto con Ariel Suárez, se colgó la medalla plateada en doble par en Hamburgo en el 2011 y al año siguiente en Múnich. Asimismo, fue sexto en single scull (Eton, Gran Bretaña, 2013), cuarto con Rodrigo Murillo, en doble par, en Varese 2015 y sexto en Poznan 2017, posición que repitió en Lucerna (Suiza) el mismo año.