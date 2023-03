En un choque de candidatos, Aldosivi visita a Quilmes

El “Tiburón” quiere continuar en alza y desde las 21.30 visita al “Cervecero”, quien ganó los tres partidos que jugó. El encuentro será televisado por TyC Sports.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras sumar su primera victoria en el campeonato, Aldosivi volverá a salir de Mar del Plata y en esta oportunidad visitará desde las 21.30 a Quilmes, uno de los grandes candidatos en la actual Zona B de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de José Carreras y será televisado por la señal TyC Sports.

En el marco de la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes chocarán dos de los equipos candidatos para esta temporada, aunque con realidades diferentes.

Es que el Tiburón disputa su primer campeonato después de lo que fue el descenso en la Liga Profesional y buscará, bajo las órdenes del entrenador Fernando Teté Quiroz, regresar cuanto antes a la máxima categoría. Por su parte, el Cervecero estuvo muy cerca de lograr el ascenso en el 2021 pero cayó por penales ante Barracas Central en la final del Reducido, mientras que en el 2022 no tuvo la mejor campaña y ni siquiera alcanzó los puestos de postemporada.

Y Quilmes para este año se reforzó bien y los primeros resultados son más que alentadores ya que acumula puntaje perfecto tras derrotar a Riestra por 3 a 1, a Ferro como visitante por 3 a 2 y en la última jornada superó a Gimnasia de Jujuy por 2 a 1. El goleador del conjunto que dirige Mario Sciacqua es el delantero Federico Anselmo, que suma hasta el momento cuatro gritos, seguido por Tomás Sandoval con dos conquistas.

El rival de Quilmes, Aldosivi, cosecha 4 puntos producto del empate como visitante ante Gimnasia de Jujuy y la victoria del domingo pasado por 2 a 0 ante Chaco For Ever (además perdió en el debut contra Independiente Rivadavia de Mendoza).

En el equipo de Teté Quiroz, más allá de que en las últimas horas el parte médico indicó que Juan Manuel Vázquez sufrió una sobrecarga muscular y no está entre los concentrados, en el once inicial no habría modificaciones con respecto a los titulares de los últimos dos encuentros y mantendría la línea de cinco defensores que tanta solidez le generó.