Ivo Cassini disputó dos etapas de la Copa del Mundo de aguas abiertas

El nadador marplatense compitió en los 10 kilómetros de Portugal y España. “Tuve un mal día”, expresó sobre sus resultados.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En lo que fue una semana de competencia que sirvió como preparación para el Mundial de aguas abiertas a disputarse en Fukuoka, Japón, el nadador marplatense Ivo Cassini estuvo en Europa para disputar dos etapas de la Copa del Mundo en Italia y Portugal, puntualmente en las distancias de 10 kilómetros, aunque los resultados no fueron los esperados.

La primera competencia para el nadador del Club Kimberley fue en Italia, más precisamente en El Golfo de Aranci, que se encuentra al noreste de la isla de Cerdeña. Allí nadó los 10 kilómetros en una hora, 53 minutos y tres segundos, resultado que lo posicionó en el puesto 54 de casi 90 competidores.

“Más allá de la gran cantidad de competidores, fue una carrera difícil por un error estratégico mío que quedé posicionado atrás y después tuve que empezar a pasar gente y eso me llevó prácticamente toda la carrera”, explicó Cassini a Qué digital.

En esta etapa también compitieron nadadores del seleccionado nacional: Candela Giordanino se quedó con el puesto 20, mientras que Cecilia Biagioli terminó en el puesto 28, y en la rama masculina, además del marplatense compitió Joaquín Moreno, quien terminó en la ubicación 25.

Luego llegó el turno de la tercera etapa del “World Aquatics Open Water Swimming World Cup” que se desarrolló el pasado sábado en Setubal, Portugal. Tras un buen comienzo, Ivo Cassini comenzó a quedar relegado y finalmente en la última vuelta (en total son cinco vueltas de 2.000 metros cada una) decidió abandonar la competencia.

“Tragué mucha agua porque estaba muy movida. Simplemente no fue un buen día”, mencionó el nadador marplatense de 29 años y explicó su rendimiento en Portugal: “Hasta la tercera vuelta venía prendido con el pelotón, en la cuarta vuelta se escapan 40 segundos y en la última vuelta exploté mal, no me había podido hidratarme en toda la carrera y recién me hidraté en la última vuelta y no llegué. A veces pasa eso y decidí salir para no desgastar más el físico con respecto a los próximos desafíos que tenemos ya que hay que llegar lo más entero posible”.

Tras esa gira, Cassini ya se encuentra en Mar del Plata y está planificando lo que serán sus próximas metas ya que el 16 de junio se va con la Selección Argentina a España a entrenar durante tres semanas a un centro de alto rendimiento con el objetivo de llegar de la mejor manera al 10 de julio cuando viajan a Japón para competir el 16 de julio en el Mundial de Fukuoka, Japón en los exigentes 10 kilómetros. Más tarde, en octubre, será el turno de disputar los Juegos Panamericanos, certamen al cual también está clasificado.