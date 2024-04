Los 42K entre lluvia y viento: cómo lo vivieron los ganadores del Maratón

La geografía única que suele ofrecer Mar del Plata en cada maratón frente al mar, este domingo mostró otra cara con una mañana atravesada por mal tiempo que incidió plenamente en el rendimiento de los atletas de los 42K al punto tal que para el ganador de la rama masculina, el tresarroyense Ulises Sanguinetti, fue “uno de los maratones más duros que me tocó correr”, mientras que para la enfermera y atleta marplatense Anahí Castaño el viento impedía “buscar tiempos”. Qué dijeron los más rápidos de la prueba.

Alrededor de 4 mil personas corrieron este domingo una nueva edición del maratón internacional de Mar del Plata, un número inferior a lo registrado en las últimas ediciones probablemente por la crisis pero quizás también por el pronóstico del tiempo que ya anticipaba inestabilidad para esta mañana.

Fue en ese marco que los atletas de elite se embarcaron este domingo a una prueba de 42 kilómetros más que desafiante que, por ejemplo, hizo que el ganador entre los hombres realizara un tiempo muy inferior a los que había cronometrado en sus primeras dos victorias en el circuito: Sanguinetti cerró con 2:35:41, lejos de las 2:25:17 y 02:22:38 que logró en 2016 y 2019, y también lejos de los 2:21:50 que había hecho Miguel Maza, ganador de la edición 2023.

Lo mismo le sucedió a la marplatense Anahí Castaño, quien si bien se impuso con 2:58:10, hace un año en esta misma prueba había realizado un tiempo de 2:54:52.

“Fue durísimo, uno de los maratones más duros que me tocó correr”, definió Sanguinetti en diálogo con Qué digital, a la vez que explicó cuál fue la clave para sobreponerse: “Sabía con lo que me iba a enfrentar. En Tres Arroyos había mucho viento y había entrenado con viento. Pero la verdad que esperaba que no hubiese viento hoy. Gracias a dios por el fuerte entrenamiento que tenía hecho lo pude aguantar”.

¿Cómo se prepara una carrera de estas características? Con disciplina, mucho trabajo e incluso priorizando los 42K de Mar del Plata por sobre otras en el calendario nacional: “Fue una preparación dura. más o menos 150 kilómetros semanales. No me salteé ningún entrenamiento, hice todo lo que tenía que hacer y prácticamente no competí en el último mes para estar fuerte para esta carrera“, añadió.

Para Castaño, en tanto, la preparación fue distinta ya que hace un mes había competido en Venezuela tras la convocatoria de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) en el Maratón CAF, entre el calor y las lomas de Caracas, por lo que al viento se le sumó la carga de la competencia reciente donde completó la prueba en 3:05.38.

“Veníamos a buscar un podio, no veníamos a buscar un tiempo. Hace un mes representé a Argentina en Venezuela así que se sintió la carga y estoy feliz. Veníamos preparando este maratón, pero salió la convocatoria para representar a Argentina en Venezuela y no lo dudamos. No salió como quería yo, así que hablamos con Leo (Malgor) y decidimos correr la de mi ciudad pero buscando el podio”, confesó la maratonista y enfermera marplatense, al tiempo que reconoció que “el clima hoy no estaba como para buscar tiempos“.

A pesar de las condiciones climáticas, ni Castaño ni Sanguinetti tuvieron demasiados problemas para dominar la prueba prácticamente de principio a fin: “Al principio iba muy cómodo, iba muy bien, pero la segunda vuelta se hizo terrible porque el viento empezó a soplar más y ya venía con muchos kilómetros arriba y quedé solo. Era kilómetro a kilómetro, tenía mucho miedo de perder el primer puesto en los últimos 8 kilómetros, pero cuando en el retome vi que la diferencia era más o menos igual a la anterior, me quedé tranquilo y mantuve un ritmo fuerte“, describió el tresarroyense.