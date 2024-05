Mar del Plata Club se coronó como campeón del torneo local de rugby

Los de Santa Celina se impusieron frente a Sporting por 18 a 8 en el clásico de la ciudad y se quedaron con el campeonato de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

(Foto: Instagram Mar del Plata Club)

Mar del Plata Club venció este sábado a Sporting por 18 a 8 en condición de local y se coronó campeón del torneo local de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Los de Santa Celina se impusieron en el clásico frente a los Maristas gracias a las anotaciones Tomás Sestelo, Gonzalo Recalde y Tomás Larraburu y se quedaron con el primer certamen de este 2024.

Una vez más, Mar del Plata Club y Sporting tenían que verse frente a frente, en una nueva edición del clásico de la ciudad, para dirimir quién de los dos se quedaría con el primer título del 2024. El Blanquinegro venía de superar a San Ignacio por 22 a 12, mientras que en la otra semi los de Santa Celina habían superado a Los Cardos por 43 a 34 y este sábado tenían la chance definir el campeonato ante su gente.

Mar del Plata abrió el marcador gracias a un try de su pilar Tomás Sestelo y, a través de la patada de Gonzalo Recalde, se puso 7 a 0 arriba en el arranque del partido. El local siguió empujando y, a los 23′, Sestelo se volvió a filtrar al in goal blanquinegro a la salida de un line y estiró la diferencia. La visita, entretanto, respondió sobre el final de la primera de la parte con un try de Joaquín García Argibay y se fue al descanso abajo en el marcador por 12 a 5.

El inicio del complemento volvió a ser para los de Santa Celina que, con otra patada de Recalde, sacó tres más de distancia y se puso arriba por 15 a 5. Felipe Charles pudo descontar de penal a falta de cinco minutos, pero Tomás Larruburu le puso el broche a la tarde con una patada frontal y Mar del Plata se terminó quedando con el partido por 18 a 8.

Des esta manera, Mar del Plata Club se adueñó del clásico de la ciudad, festejó frente a su gente y se quedó con el primer título de la temporada 2o24 del rugby local.