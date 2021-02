Presentaron a Marcelo López como nuevo entrenador de Atlético Mar del Plata

El “Decano” presentó a su flamante entrenador en la sede del club junto a dirigentes y jugadores de primera.

(Foto: prensa Atlético Mar del Plata)

En una etapa de reconstrucción como club, y en el contexto de pandemia, el Club Atlético Mar del Plata presentó oficialmente a Marcelo López como nuevo entrenador del plantel de primera división de fútbol que afrontará la próxima temporada de la Liga Marplatense.

La presentación se realizó en la noche del jueves en el salón de la planta baja de la sede del club ubicada en Rivadavia 3358, bajo protocolo de distanciamiento y con la presencia del plantel de primera y el acompañamiento de Claudio Giovanoni, presidente de la institución, Federico Yung (coordinador) y Sergio Chaluf (integrante de la Comisión de Fútbol).

Marcelo López estará acompañado por el preparador físico Gonzalo Ríos. Juntos comenzarán su segundo ciclo en el club, tras un exitoso paso entre 2012 y 2013, donde el Decano obtuvo el recordado Torneo “Centenario” de la Liga Marplatense de Fútbol.

Ante el gran parate deportivo producido por la pandemia desde marzo, los equipos de la liga local no comenzaron con los entrenamientos y mucho menos a competir. Es por eso que Ríos acercó a sus nuevos dirigidos una rutina de entrenamientos para que cada uno realice individualmente y así llegar a marzo de la mejor manera posible de cara a los entrenamientos presenciales que harán en la villa deportiva del club, ubicada en Ruta 88 kilómetro 8,5, mientras continúan a la espera de confirmaciones sobre la posible vuelta de la competencia.

“Volver a trabajar para mí es una alegría, y más acá, que fue mi casa durante dos años y tengo muy lindos recuerdos. Venía con ganas de trabajar, propuestas no me faltaron, pero con los clubes golpeados, las condiciones de trabajo no eran las ideales como a mí me gusta para que el jugador se sienta cómodo. Ahora el club tiene gente nueva, con mucho empuje, y volvieron otros que estaban antes y eso ha potenciado todo para que se den las condiciones”, sostuvo el flamante entrenador.

Marcelo López, exfutbolista, profesor de Educación Física -docente municipal en la actualidad-, ostenta un amplio recorrido como director técnico, con un perfil formativo que le permitió dejar huella en cada jugador dirigido en Círculo Deportivo, Kimberley (1991/1992 y 2005/2006), Banfield (coordinador en 2008) y Unión (2009/2010). Tras su paso por el Atlético Mar del Plata entre 2012 y 2013, la Liga Marplatense lo convocó para formar parte de los seleccionados juveniles marplatenses donde pudieron consagrarse campeón Provincial y Nacional Sub-17; campeón provincial Sub-15.

“La llegada de este cuerpo técnico marca un rumbo que venimos pregonando desde que asumimos este compromiso, donde buscamos sentar los valores de la educación, responsabilidad, pertenencia y amor puro por nuestro club, el más antiguo de la ciudad”, agregó el presidente del club Decano, Claudio Giovanoni.