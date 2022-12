Scaloni, el mentor de la Scaloneta y del campeón del mundo: “Este equipo juega para la gente”

El creador de un equipo que enamoró al país y sus primeras declaraciones tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

(Foto: FIFA)

Lionel Scaloni pasó a la historia, pero lo había logrado desde antes de que se jugara la final ante Francia e incluso ya desde el año pasado. No le alcanzó con cortar con la sequía de títulos y nada menos que ante Brasil en la Copa América 2021 sino que ahora llevó a la Selección Argentina a alzarse con la Copa del Mundo de la mano de un Lionel Messi descomunal. “Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino”, afirmó minutos después de levantar el trofeo y destacó “el espíritu del equipo de no darse nunca por vencido”.

El mentor de la Scaloneta y autor intelectual de la consolidación del marplatense Emiliano Dibu Martínez en el seleccionado, se convirtió este domingo en el quinto seleccionador en disputar una final mundialista con la Albiceleste: se sumó a Francisco Olazar (Uruguay 1930), César Luis Menotti (1978), Carlos Bilardo (1986 y 1990) y Alejandro Sabella (2014).

No obstante, pasó a integrar la más que exclusiva nómina de entrenadores campeones mundiales que solo integran el extécnico del Barcelona y el “Doctor”, quienes se consagraron en Argentina 1978 y en México 1986.

A diferencia de lo que ocurrió en sus inicios, allá por 2018, de un tiempo a esta parte los elogios para el cuerpo técnico -que también integran glorias como Walter Samuel, Roberto Ayala o Pablo Aimar– llueven por todos lados y el entrenador no los esquivó al plantear en conferencia de prensa, por ejemplo, que “no estaba” en sus planes “ser campeón del mundo”. “Pero lo somos y lo más importante es la manera en que lo fuimos, somos justos vencedores”, remarcó.

“El partido fue una locura, y me queda a mí como entrenador el mal sabor de haber hecho un gran partido, de poderlo haber cerrarlo antes en los 90′ y no tener esa suerte, porque la verdad es que hicimos un gran encuentro”, analizó sobre el choque ante Francia que terminó definiéndose por penales tras el empate 3 a 3 aunque, pasados los minutos, reconoció que “la sensación es la mejor”.

En esa línea, Scaloni tuvo durante la conferencia palabras más que destacadas para el plantel y puso en valor una y otra vez “el espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido”.

“Este equipo juegan para la gente, para el hincha argentino, no hay egos, no hay individualidades, todos tiran para el mismo lado, para la selección, para el país, no hay orgullo más grande que poder jugar para tu país”, reflexionó y consideró que “estos chicos han conseguido este título porque realmente han entendido lo que había que hacer adentro de la cancha”.

Además, se refirió al gran emblema Lionel Messi y se animó a pedir que puedan tener un lugar en el Mundial 2026. “Habría que guardale un lugar para el próximo mundial, si son 26, qué más da que pueda tener la 10 guarda si él quiere seguir jugando. Creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera y con la Selección, no tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo. La verdad es que es un placer haberlo entrenado y a sus compañeros. Lo que él transmite a sus compañeros es algo que yo no he visto nunca”, remarcó.

Antes de la conferencia, en diálogo con la TV Pública, le había enviado un mensaje a toda la gente que en el país salió a inundar las calles de festejos: “Le quiero decir a la gente que disfrute porque es un momento histórico para nosotros, para nuestro país, para estos chicos y para todos los que quieran jugar para esta selección argentina. Creo que la clave de todo es que todos los que quieran jugar hagan esto que hicieron ellos hoy, ojalá sea así”.

Hasta el momento, en cuatro años Scaloni dirigió 57 partidos en el seleccionado mayor de Argentina, con un récord de 38 partidos ganados, 14 empates y cinco caídas. Además, consiguió un récord histórico de 36 partidos sin perder que se rompió en este Mundial ante Arabia Saudita.

Fue el líder del cuerpo técnico responsable de cortar con los 28 años de sequía de títulos FIFA del seleccionado nacional al alzarse con la Copa América 2021, aunque luego volvería a subirse a un trono con el triunfo ante Italia en la Finalissima.

Cabe recordar que Lionel Scaloni, antes del inicio del Mundial ya había recibido un fuerte voto de confianza por parte del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien acordó renovarle el contrato con la Selección Argentina al menos hasta el 2026, año en el que se disputará el mundial en Canadá, México y Estados Unidos.