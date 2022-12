Dibu Martínez: “Es difícil no pensar en lo que costó llegar hasta acá”

El arquero marplatense habló en la previa a la final del mundo. “Teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de lograr el objetivo”, dijo

(Foto: Fernando Gens / prensa Télam)

Como sucedió en la previa a la final de la Copa América y antes de jugarse la Finalissima, este sábado nuevamente “coincidió” que el que hable en la antesala a un partido definitorio para la Selección Argentina sea Emiliano Dibu Martínez, esta vez a horas antes del comienzo de la final del Mundial de Qatar 2022, sin dudas que su partido más importante en su carrera: “Es difícil no pensar en lo que costó llegar hasta acá”.

En la previa a la gran final de la Copa del Mundo, el marplatense e indiscutido arquero titular de la Selección Argentina estuvo presente en la conferencia de prensa y se mostró confiado ante el grupo argentino aunque dejó en claro el poderío de Francia y en lo que tienen que estar atentos en el rectángulo de juego.

“Esto es una locura. Nosotros arrancamos perdiendo con Arabia, realmente teníamos la ilusión igual que la gente y fue creo que un balde de agua fría para todos. Fuimos mejorando partido a partido pero ya sabiendo que con México era una final, con Polonia queríamos pasar primeros, con Australia terminamos sufriendo, Holanda nos llevó a los penales. Fue un camino difícil pero nosotros dijimos después de Arabia que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que íbamos a dar todo por una final del mundo y estamos a un paso”, repasó el arquero de 30 años.

En cuanto a Francia, rival en la final del Mundial de Qatar 2022 y último campeón del mundo, Dibu Martínez dijo que ya estudiaron y analizaron al equipo francés: “A Francia ya lo vimos porque es un rival que nos podía tocar en octavos, lo teníamos visto muy bien, es la última campeona del mundo. No es solo un jugador (por Kylian Mbappé), los cuatro de arriba tienen sus recursos, son peligrosísimos. Tienen una gran defensa que, juegue quien juegue, la verdad que tienen defensores a nivel mundial y tienen un gran arquero también. Es una gran selección, no solo un jugador. Y la verdad que los recaudos lo tenemos. Sabemos lo buenos que son arriba pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de hacerle daño”.

En otro tramo analizó cómo debe enfrentarse el partido de la gran final de este domingo desde las 12 en el estadio Lusail de Doha: “La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Hay que tener la cabeza fría en los primeros minutos del partido no ir a levantar a ninguno por el aire, cosas que no hacemos normalmente. Jugar como venimos jugando, con la necesidad de tener el control del partido, neutralizar las contras de ellos, con la cabeza fría y saber que estamos jugando sólo un partido de fútbol y nada más. Y eso va a ser lo más difícil que hay que hacer pero sabiendo a su vez que estás jugando una final del mundo”.

Más allá de los cuidados que hay que tener sobre jugadores totalmente desequilibrantes como Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Ousmane Dembelé -los cuatro de arriba que son titulares-, el arquero surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata aclaró que el mejor del mundo es argentino: “Cuando fuimos en Brasil, el favorito era Brasil (en la Copa América) y hoy en día también pueden decir que es Francia, pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos a Lionel Messi, al mejor jugador del mundo”.

A propósito de Messi, emblema, bandera, capitán y “10” del seleccionado argentino, Dibu Martínez habló sobre cómo lo ve en el día a día: “A Leo lo vemos feliz, como todo argentino, como se está viendo en la cancha. Vi un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida y en este Mundial dio un paso más adelante a esa copa, lo veo mucho mejor física y futbolísticamente. Y era difícil superar al Messi de la Copa América”, dijo y agregó: “Lo veo bien y eso nos genera mucha energía al equipo, teniendo al mejor con ganas y energía nos ayuda muchísimo”.

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se caracterizó (principalmente en este Mundial) por cambiar el sistema según el rival con el que se enfrente y también, el momento de cada partido. Ante esto, una de las preguntas en la conferencia de prensa fue sobre con qué esquema siente mejor al equipo y Dibu Martínez respondió: “Tener cuatro o cinco defensores atrás es lo mismo, porque a veces perdemos uno en el medio, tenemos un medio que tiene muy buen pie. Siempre nos gusta que el otro equipo sea un poco más favorito. No nos sentimos inferiores ni superiores a nadie. La única ventaja es que el mejor lo tenemos nosotros y teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de lograr el objetivo”.

Soy un soñador y un luchador que siempre mejoró porque quiero cumplir un sueño

Dibu Martínez comenzó sus primeros pasos en Mar del Plata, luego de joven se fue a Independiente y sin llegar a debutar, el Arsenal inglés lo contrató. Sin lugar en el equipo de Premier League fue a préstamo a diferentes equipos del ascenso de Inglaterra y España, y luego, a partir de una grave lesión del arquero Bern Leno, completó la temporada 2019-20 como titular. Con grandes actuaciones, finalmente el Aston Villa lo adquirió por casi 20 millones de libras, convirtiéndose así en el arquero argentino más caro de la historia, y ganándose el puesto como titular en la Selección Argentina para levantar la Copa América en el Maracaná, la Finalissima en Wembley y llegar a la gran final del mundo en Qatar.

“Es difícil no pensar en lo que costó llegar hasta acá, sería una mentira no decir que se me pasa por la cabeza. Soy un luchador que luchó toda la vida, desde los 12 que me fui sólo a jugar a Independiente. A los 17 me fui a jugar al Arsenal, hasta los 26 años los argentinos no me conocían como yo quería, porque me fui muy chico no llegué a debutar en Independiente. Necesitaba ayudar a mi familia económicamente, me dijeron que tenía que subirme al tren para ayudar a mi familia, lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente”, expresó sobre sus inicios.

En relación a esto, señaló: “Hoy en día tener a todo el pueblo atrás mío en una final del Mundo, obviamente las emociones van a estar, pero soy frío mentalmente y cuando empieza el partido solo me enfoco en jugar el partido y atajarle la pelota el rival, que es lo que más mejoré en mi carrera, pero va a ser difícil hoy a la noche pensar en todo lo que me costó llegar”.

Además volvió a referirse sobre el posteo que hizo en Instagram su hermano Alejandro Martínez, en el que muestra a ambos en la tribuna en el Mundial de Rusia, con los cachetes pintados con la bandera de la Argentina. En la tribuna, después de la derrota en octavos de final en manos de Francia por 4 a 3, el Dibu le prometió a su hermano que en el próximo mundial iba a estar en la cancha, y claro está, su sueño y deseo se cumplió con creces, y ahora está a tan solo 90′ de la gloria eterna. “Soy un soñador y un luchador que siempre mejoró porque quiero cumplir un sueño, yo cumplí el mío y mi hermano también”.

“Vengo de Mar del Plata donde no nací en cuna de oro y siempre siento la necesidad que tiene algunos chicos porque me siento identificado, por eso no tengo problema en pasar una hora firmando camisetas o cuando voy a Argentina trato de hacer cosas de caridad para los más chiquitos”, expresó el Dibu Martínez.