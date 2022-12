Dibu Martínez gritó campeón del mundo: “Hice lo mío, lo que soñé”

El arquero marplatense volvió a ser clave, esta vez para la gran consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sus primeras palabras.

(Foto: Fernando Gens / Télam)

Muy sufrido y muy emocionante. Esos increíbles condimentos tuvo la gran final del Mundial 2022 en la que, después de 36 años, Argentina volvió a gritar campeón del mundo. Y para esto ocurra, además de la presencia estelar de Lionel Messi, fue indispensable la actuación monumental del arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez, que volvió a ser héroe nacional al detener un mano a mano increíble sobre el final del suplementario y al atajar uno de los lanzamientos desde el punto de penal ante Francia. “Hice lo mío, lo que soñé, no pudo haber un mundial que haya soñado tanto como éste”, expresó.

Minutos después de haberse consumado la tercera estrella para el país, Dibu Martínez recibió el guante de oro al ser premiado como el mejor arquero del Mundial, después de enormes actuaciones como contra Australia en octavos de final, Países Bajos en cuartos de final y principalmente en la gran final ante Francia, decisivo para que un país sea feliz y festeje el campeonato del mundo.

“Fue un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos es que el destino era sufrir. Y cuando nos ponemos 3 a 2 nos cobran otro penal y nos meten, y casi nos meten otro más, pero gracias a Dios saqué ese pie. Y después hice lo mío, lo que soñé, no pudo haber un mundial que haya soñado tanto como éste. No tengo palabras”, fueron las primera palabras de un emocionado Dibu Martínez a los micrófonos de la televisación oficial de FIFA.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba ante una nueva tanda de penales con la camiseta de Argentina, el arquero surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata mencionó: “Estuve tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podría haber atajado el primero también (ante Mbappé en la definición por penales), pero me tiré mal, pero después hice todo bien“, dijo envalentonado tras una nueva enorme actuación.

Esta fantástica e histórica celebración tuvo dedicatoria: “Esto es para mi familia y mis nenes. Salgo de un lugar muy humilde, que me fui de joven, muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos”, mencionó con lágrimas en los ojos el arquero que hace 30 años nació en Mar del Plata y este 18 de diciembre hizo historia pura en Qatar.