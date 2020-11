Se conoció el fixture de la Copa de Vóley de primera división que se jugará en Mar del Plata

El Club Once Unidos de Mar del Plata debutará el jueves 10 de diciembre a las 21 ante UPCN de San Juan.

(Foto: prensa Once Unidos)

Luego de haberse sorteado los grupos de la Copa de Vóley de la primera división, se conoció el fixture que tendrá el campeonato a realizarse en una especie de “burbuja” en Mar del Plata. Por el lado del equipo marplatense, Once Unidos hará su debut en la competencia el jueves 10 de diciembre a las 21 ante UPCN de San Juan.

El certamen en el cual participan siete clubes y que se realizará en una semana comenzará el 10 de diciembre y culminará el 17 y ya tiene el fixture para la primera fase. Este torneo dará inicio a la temporada 2020/21 de la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóleibol, luego del largo parate deportivo producto de la pandemia.

El equipo marplatense dirigido por Gonzalo Borstelmann, debutará ante UPCN el jueves 10 a las 21 y será quien abra la zona 2. Por su parte, el grupo 1 iniciará el mismo día a partir de las 15 con Paracao vs. Obras y a las 18 será el turno de Ciudad vs. Defensores de Banfield, todos encuentros que se desarrollarán en Once Unidos.