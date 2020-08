Tenis: Horacio Zeballos quedó eliminado del Masters de Cincinnati

El tenista marplatense y el español Marcel Granollers no pudieron ante la pareja conformada por Joe Salisbury y Rajeev Ram y cayeron por un apretado 7-5 y 7-6 (8).

(Foto: US Open)

Se terminó el sueño para Horacio Zeballos en el Masters de Cincinnati. Tras luchar hasta último momento, el tenista marplatense junto al español Marcel Granollers, no pudieron este miércoles en los cuartos de final ante la tercera pareja preclasificada compuesta por el británico Joe Salisbury y el experimentado estadounidense Rajeev Ram y cayeron por un ajustado 7-5 y 7-6 (8).

La dupla hispano argentina no pudo en ningún tramo del encuentro quebrar los saques de sus rivales y eso complicó la desenlace del partido. Igualmente para este regreso al círcuito de la ATP pelearon hasta el final y quedaron entre los ocho mejores, luego de lo que fue el largo parate provocado por el coronavirus.

El próximo objetivo para Horacio Zeballos y Marcel Granollers será ni más ni menos que el US Open, competición en la que el año pasado lograron disputar la final por primera vez. No obstante, en esa ocasión no pudieron quedarse con el ansiado título ya que cayeron ante la pareja colombiana de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, los números 1 y 2 del mundo.