Marcas que con sus logos se hicieron eco de la pandemia

Por Adrián Alveolite | [email protected]

El valor de una marca es tan importante que muchos no reparan en su cuidado y protección, lo cual puede generar un problema luego cuando un tercero los intima a cesar en el uso de la marca porque resulta similar o igual a una que tiene él registrada.

¿Por qué invertir tanto en la elección de un diseño de logo, en la cartelería y grafica del negocio, en publicidad para instalar o darle visibilidad a productos o servicios sin antes reparar en verificar si esa denominación elegida como marca es susceptible de registro y protección? ¿Por qué avanzar con un emprendimiento que tanto esfuerzo nos lleva sin asegurarnos que nuestra marca puede ser nuestra?

La respuesta es muchas veces jurídicamente. No han contado con el asesoramiento adecuado para proteger sus intangibles. ¿Usted compraría un auto sin firmar un solo documento para que después venga un tercero con derecho a reclamarle la restitución? Acá es algo parecido, el primer paso de todo proyecto exitoso no es otro que registrar la marca porque de esta forma la transformamos en un título de nuestra propiedad que nos asegura un derecho en exclusividad por 10 años pudiendo luego renovarla indefinida cantidad de veces en el tiempo.

¿Ustedes imaginan poder crecer con un negocio o emprendimiento que no tenga su marca registrada? Definitivamente no. ¿Cómo hubieran hecho estas marcas notorias y afamadas mundialmente para licenciar o franquiciar el uso de sus marcas en el mundo si antes no las hubieran registrado? Todas las grandes cadenas comerciales en sus políticas de expansión parten de un contrato de autorización para usar la marca. Todas esas firmas que a través de sus marcas han logrado éxito han protegido y registrado como marcas sus slogans publicitarios, la vestimenta o estética uniforme de sus locales (trade dress), la combinación de los colores que las identifican, etc.

Resulta evidente entonces que registrar la marca no solo es una sedición estratégica y fundamental sino que también es la única manera de potenciar el crecimiento y desarrollo seguro de nuestro negocio.

