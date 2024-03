Condenaron a perpetua a un joven por matar al bebé de su pareja

El hecho se produjo en septiembre de 2021 y el niño tenía 18 meses. La mujer era víctima de violencia de género.

Los jueces del TOC Nº2 (Foto: archivo / Qué digital)

Un joven de 26 años acusado de haber matado a golpes al hijo de su pareja, un bebé de 18 meses, y también de haber golpeado a la mujer, fue condenado este lunes a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por ensañamiento y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

Después del desarrollo del debate que se llevó a cabo en la última semana de febrero, este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 dio a conocer la sentencia contra Alan Lapalma, el acusado por el asesinato del bebé de 18 meses concretado entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de septiembre de 2021 en una casa en la que convivía con la madre de la víctima.

La decisión de los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone fue la de imponer la pena de prisión perpetua contra el joven por el delito de homicidio agravado por ensañamiento del que fue víctima el bebé y también por el de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer, en ese último caso sufridas por la madre del niño, víctima de violencia de género por parte del ahora condenado.

La resolución fue en la misma línea con lo que habían solicitado la fiscal del caso, Florencia Salas, y el abogado del particular damnificado, Osvaldo Verdi, en representación de la mujer.

Según explicaron fuentes del caso, durante el juicio la defensa oficial del acusado, a cargo de Gabriela Zapata, había puesto en discusión que se estuviera ante un homicidio doloso en el caso del crimen del bebé al plantear la hipótesis de un golpe accidental que habría sufrido por la víctima que le provocó la muerte, lo cual quedó descartado en la sentencia.

Durante los alegatos, la fiscal había remarcado que Lapalma golpeó “brutalmente con sus puños y contra la pared” al bebé y que, para eso, “se valió de su estado de indefensión” y de “actos dotados de una crueldad excesiva” para “prolongar la agonía”. Con respecto a la madre, destacó que estaba inmersa en una situación de “extrema violencia intrafamiliar y de género”.

El hecho quedó al descubierto cuando el bebé ingresó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ameghino aduciendo que se había atragantado. Sin embargo, los profesionales detectaron que presentaba golpes y fue trasladado para su atención de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde se constató su muerte.

En consecuencia se inició una investigación, en la que la mujer declaró ser víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades por parte de su pareja y que las agresiones, además, se dirigían hacia sus hijos, aunque no había podido denunciarlo hasta el momento por temor.

Así, el hombre fue detenido como principal acusado por lo sucedido y desde ese momento permanece alojado en la cárcel de Batán. La autopsia del bebé determinó que, además de excoriaciones en la cara, cabeza y tórax, presentaba al menos un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA

Según se desprende de la sentencia, a lo largo del juicio el testimonio de la mujer reconstruyó el horror padecido a lo largo de dos meses en los que convivió con el acusado luego de que saliera de estar detenido en la cárcel de Batán y hasta que concretó el homicidio del bebé: relató que la obligaba a consumir drogas, que la tiraba de los pelos y le pegaba patadas en el estómago y que hasta en una oportunidad llegó a ponerle un cuchillo en el cuello.

También narró que a sus hijos les pegaba patadas y que les tapaba la nariz y los asfixiaba, y que en una ocasión llegó a le tirarle a uno de ellos una plancha y le hizo un corte en la cabeza.

En ese contexto de violencia, planteó, la alejó de toda su familia y no lo denunció porque tenía miedo ya que le había dicho que iba a prender fuego la casa de su familia si ella contaba algo de lo que les hacía.

“Estamos claramente ante una mujer agredida y violentada sistemáticamente, que vertió todo tipo de evasivas para no responsabilizar al imputado de lo acontecido hasta que se quebró y narró el calvario al que era sometida. Su declaración en el juicio no dejó lugar a atisbo de duda alguno. No puede exigírseles a las mujeres violentadas por sus parejas resistencias heroicas a las agresiones: ellas reaccionan cuando y como pueden“, concluyó en la sentencia el juez Falcone.