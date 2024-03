Condenan a 12 años de prisión a Jorge Mattar por el crimen de Leandro Vilugron

El juez le impuso la pena tras la decisión de un jurado popular de declararlo culpable de asesinar a puñaladas a la víctima tras una discusión de tránsito.

(Foto: archivo / Diego Izquierdo - Télam)

Jorge Mattar, el hombre que en 2021 mató a puñaladas a Leandro Vilugron tras una discusión de tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo e Independencia, fue condenado a 12 años de prisión después de haber sido declarado culpable por un jurado popular.

La pena fue impuesta este viernes por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 Fabián Riquert. El magistrado fue el encargado de moderar el juicio por jurados que se llevó a cabo entre fines de enero y principios de febrero y que terminó con el acusado declarado culpable por los integrantes del jurado y por el delito de homicidio simple, que presenta una escala penal de 8 a 25 años.

Tras esa definición, se había realizado ante el juez una audiencia en la que cada una de las partes solicitó y argumentó los pedidos de pena a imponer, y este viernes finalmente el juez anunció la condena a 12 años contra el hombre de 59 años.

A lo largo del juicio la defensa a cargo de Cesar Sivo no discutió el hecho ni la autoría por parte del acusado sino que sostuvo que Mattar no pudo comprender su accionar al encontrarse en un estado de conmoción o emoción violenta, algo que fue descartado por el jurado en su resolución, en línea con lo planteado por la fiscal del caso Florencia Salas, y por los abogados del particular damnificado Maximiliano Orsini -en representación de los padres- y Martín Bernat -por la pareja-.

EL HECHO

El 10 de julio de 2021 Leandro Vilugron fue asesinado de cuatro puñaladas tras ser atacado por Mattar, que conducía una camioneta, tras una discusión de tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo e Independencia.

De acuerdo a la investigación, la víctima, que se desplazaba en una moto con su novia, y el acusado habían mantenido una discusión de tránsito después de la cual Mattar a bordo de una Volkswagen Amarok lo persiguió, descendió y lo atacó con un arma blanca.

Vilugron sufrió cuatro puñaladas y murió momentos más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) a partir de la gravedad de su cuadro mientras que Mattar se escapó del lugar y fue detenido más tarde en su casa del barrio Cerrito Sur. Desde ese momento permanece con prisión preventiva.