Bomberos combatieron un incendio de pastizales en la rotonda del Faro

El fuego se inició durante la madrugada a la altura del balneario Cabo Largo. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar.

Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este domingo en la zona de la rotonda del Faro y a la altura del balneario Cabo Largo, y en el lugar tuvieron que trabajar los bomberos para sofocar el intenso fuego.

Según pudo saber Qué digital, el incendio se inició antes de las 6 de la mañana de este domingo y hasta el lugar llegó una primera dotación de Bomberos que se encontró con un incendio a partir de focos ígneos dispersos.

A medida que avanzaron las llamas, el frente de incendio se extendió aunque dos dotaciones del Cuartel de Bomberos del Puerto lograron controlar la situación y finalmente sofocar las llamas tras más de dos horas de trabajo.

En el marco de una actualización constante que se realiza del Índice Meteorológico de Incendio Forestales, este domingo el área de Defensa Civil de la Municipalidad alertó que se presentan condiciones de riego “muy altas” para la generación y propagación de incendios en Mar del Plata por lo que de manera preventiva reiteraron una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

De esta manera, pidieron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de autos, balcones o ventanas de edificios; y encender fogatas sólo en áreas permitidas y nunca olvidar de apagarlas.