Detuvieron a un hombre que simulaba usar una silla de ruedas para asaltar taxistas

A bordo de una silla de ruedas, tomaba taxis en la zona céntrica y asaltaba a sus conductores al llegar a destino, en el barrio Caribe.

Un hombre que simulaba ser una persona con discapacidad a bordo de una silla de ruedas para cometer distintos robos fue detenido en las últimas horas por efectivos policiales: tomaba taxis en la zona céntrica y asaltaba a sus conductores al llegar a destino, en el barrio Caribe.

Según informaron fuentes policiales, la detención del joven de 26 años se produjo por parte de efectivos de la comisaría decimosegunda en el marco de una investigación iniciada días atrás por una serie de robos.

Según las denuncias, un chofer de la empresa Taxi Puerto afirmó que el lunes 2 de octubre por la madrugada fue asaltado por un pasajero en silla de ruedas que subió en avenida Independencia y Luro y lo amenazó con un cuchillo en inmediaciones del barrio Caribe para robarle pertenencias y huir.

Al otro día, personal del Comando de Patrullas fue alertado por un chofer de la misma empresa que por la mañana realizó un viaje al barrio Caribe para trasladar a un hombre en silla de ruedas que al llegar a destino lo amenazó, lo cortó con el cuchillo en el cuello y le robó.

Incluso, esa misma noche, personal del Comando de Patrullas fue alertado por un hombre que intentó encender un Renault 11 con los cables sueltos debajo del volante en la zona de la Vieja Terminal: al llegar al lugar, los policías identificaron al joven, quien refirió que el vehículo pertenecía a su madre, aunque sin demostrar documentación alguna.

En ese momento se inició una investigación por averiguación de ilícito y, aunque no se ordenó la detención del joven por no poder comprobar delito por parte de la Fiscalía de Flagrancia, horas después en la comisaría novena la dueña del vehículo se presentó y dijo no conocer al hombre que aseguraba ser el dueño.

El miércoles 4 de octubre, un día después, un taxista de la empresa Taxicoop realizó una denuncia similar a las dos anteriores: desde el Casino Central trasladó a un hombre en silla de ruedas hacia el barrio Caribe y, al arribar a destino, lo asaltó y lo lesionó con un cuchillo.

En ese marco se iniciaron actuaciones por parte de la Fiscalía N°5 a cargo de Alejandro Pellegrinelli, caratuladas como robo agravado. Los investigadores, en ese sentido, lograron identificar al autor de los tres robos a taxistas y dieron con que se trataba del mismo joven que había sido identificado a bordo del Renault 11.

Así, se montó un operativo en torno a una casa del barrio Caribe para dar con el autor de los robos y, si bien en un allanamiento no lo encontraron a él pero incautaron la silla de ruedas que habría sido utilizada en los hechos, sí lograron detenerlo este jueves al mediodía en una vivienda del barrio Jorge Newbery.

El joven, que posee 15 procesos previos por delitos similares, fue alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Batán acusado de “robo agravado por el uso de arma” y “robo agravado por automotor dejado en la vía pública”, a la espera de prestar declaración indagatoria ante el fiscal del caso.