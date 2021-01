Incendio en un depósito: “Podría haber sido un desastre en la manzana entera”

“Podría haber sido un desastre para la manzana entera“. Con esas palabras, el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Rodrigo Goncálvez, graficó este viernes el incendio de magnitud que se desató durante las primeras horas del 2021 en un galpón de cartones de la zona de Irala y Luis Agote. Cómo siguen los trabajos, tras casi doce horas de tareas en la zona.

Mientras hacia el mediodía de este viernes seguían los trabajos de los bomberos y de personal municipal en el lugar, teniendo en cuenta el tipo de material contenido en el galpón incendiado, Goncálvez explicó que la situación se encontraba “dentro de lo previsto de lo que fue el evento” y “con cierta tranquilidad por el accionar de Bomberos, que hay que destacar”.

“Hay un daño importante en el galpón y hay dos viviendas comprometidas por cuestiones estructurales pero podría haber sido un desastre para la manzana entera y la verdad que el trabajo de Bomberos hace que este presente no sea tan adverso”, graficó el funcionario, mientras seguía trabajando en el lugar. En una de las casas vive una familia en tanto que la otra corresponde a una mujer mayor.

Asimismo, puntualizó que se encuentra controlado el “riesgo público” a partir de la evacuación que se realizó al momento del hecho. De todas maneras, advirtió que “hay riesgo de derrumbe, hay riesgo estructural, pero no hay gente involucrada”.

“Se ha notificado a los titulares de la empresa y del galpón, a los cuales se los ha notificado a través de la Municipalidad para marcarles y allanarles el camino respecto a los pasos a seguir en los términos legales”, explicó en torno a los pasos a seguir.

Y, en el mismo sentido, subrayó que la seguridad y el riesgo público están contemplados dentro de un perímetro delimitado. “No puede haber una prohibición explícita para la gente de las viviendas pero sí (podemos) marcarles el camino y marcarles cuáles son los riesgos. La gente va a quedar fuera de la vivienda hasta que la situación se normalice”, remarcó.

Desde Defensa Civil proyectan que el trabajo seguirá durante toda la jornada. “Los focos si no se remueven con maquinaria pesada se van a seguir encendiendo, maquinaria no se puede poner por la debilidad de las estructuras, así que será un trabajo de todo el día, además la temperatura ambiente no colabora tampoco”, expuso. Por su parte, señaló que durante los próximos días la empresa como responsable privada tendrá que tomar medidas con ingenieros civiles que marquen el camino y definan si es necesaria la demolición.