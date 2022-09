Manejaba alcoholizada y volcó en la zona de Los Troncos

Una mujer de 37 años que manejaba alcoholizada perdió el control de su camioneta y volcó durante la madrugada de este domingo en la zona de Los Troncos.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el siniestro vial se produjo sobre el final de la madrugada de este domingo en la zona de las calles Rodríguez Peña y Paunero.

Allí, en circunstancias que se desconocen, una mujer que manejaba una camioneta Peugeot Partner perdió el control y volcó.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAME para asistir a la víctima, aunque no requirió ser trasladada ya que no presentaba lesiones de consideración.