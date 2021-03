Mr. Jones: la autopsia descarta que el joven fallecido haya sufrido golpes

(Foto: archivo / Qué digital)

La autopsia realizada este domingo a la tarde sobre el cuerpo del joven de 19 años que en la madrugada fue sacado por la fuerza por personal de seguridad del boliche Mr. Jones de Playa Grande en Mar del Plata y murió horas después en el Hospital Interzonal no encontró la presencia de golpes y hematomas por lo que los investigadores preliminarmente descartan que el fallecimiento “haya sido producido por un tercero”.

Durante la madrugada de este domingo el joven de 19 años había ingresado inconsciente al HIGA, donde le realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente murió poco después.

“Se han realizado la operación de autopsia y la preliminar nos indica que no tiene golpes, no tiene hematomas, no tiene ningún signo traumático de haber recibido ningún golpe”, sostuvo el fiscal a cargo del caso, Fernando Castro, en diálogo con TN.