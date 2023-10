Elecciones: Demaio acusa a Montenegro de distribuir boletas truchas de Milei

(Foto: archivo / Qué digital)

A pocos días de las elecciones generales, el candidato a intendente de Javier Milei, Rolando Demaio, acusó a Guillermo Montenegro de cortar y distribuir boletas truchas de su espacio político luego de que en algunos barrios llegaran sobres con la boleta del intendente acompañada por el tramo de La Libertad Avanza y la insignia “cortá boleta”.

A lo largo del lunes comenzó a difundirse en las redes sociales cómo a algunas viviendas de Mar del Plata llegaban boletas puerta a puerta de Juntos por el Cambio sin la presencia de Patricia Bullrich y acompañadas por el tramo nacional de La Libertad Avanza con el objetivo de fomentar el corte de boleta en favor del intendente y el candidato de ultraderecha.

No obstante, desde el equipo armador de Milei en Mar del Plata, encabezado por el concejal Alejandro Carrancio, denunciaron no solo la entrega de boletas, sino también que las entregadas de La Libertad Avanza eran truchas.

“Hemos advertido una maniobra preocupante y fraudulenta por parte de integrantes de Juntos por el Cambio que entregan en diferentes direcciones de nuestra ciudad boletas completas de ellos pero sacando a Bullrich y reemplazándola con una boleta trucha de Milei”, explicó Demaio en un comunicado oficial.

En ese sentido, el candidato a intendente acusó a Montenegro de realizar “un acto de desesperación” de cara a las elecciones o bien de intentar “invalidar votos a presidente de Milei”.

Es que, según afirmó el candidato, las boletas de La Libertad Avanza repartidas son marrones y no violetas. Además, debajo de los nombres de la fórmula presidencial no dice “presidente/a y vicepresidente/a”, como asegura está redactado en la oficial.

Este reparto de boletas se dio días después de la caravana que realizó Milei por Mar del Plata, en la zona de Güemes a bordo de una camioneta y acompañado por candidatos provinciales y locales.

Me preguntó que proyecto de país propone @gmontenegro_ok que llama a votar a @JMilei

Me pregunto cuáles son sus valores, su concepto de lealtad a su equipo.

No hay dudas: no hay equipo, no hay lealtad, no hay valores. pic.twitter.com/UEiUiHRDwk

— Alejandro Carrancio (@alecarrancio) October 16, 2023