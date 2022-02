Polémica por la condonación de deudas al Obispado de Mar del Plata

Desde la Iglesia pidieron la condonación de deudas contraídas en OSSE “como consecuencia de la pandemia”, y desde Ateos y Ateas lo repudian y afirman que “existen vergonzosos antecedentes”.

(Foto: Qué digital)

En las últimas semanas ingresaron a la mesa de entradas del Concejo Deliberante dos notas con polémica: por un lado una firmada por el intendente Guillermo Montenegro y el presidente de Obras Sanitarias (OSSE), Carlos Katz, solicitando la condonación de deudas contraídas por el Obispado de Mar del Plata con la empresa municipal y que ascienden a cientos de miles de pesos. Por otro, un expediente repudiando esa solicitud y pidiendo que no se haga lugar, asegurando que existen “vergonzosos antecedentes” similares.

El expediente N°1088 ingresado a la mesa de entradas del Concejo Deliberante consta de un proyecto de ordenanza en el que se solicita por parte del gobierno municipal autorizar a Obras Sanitarias a condonar “la deuda existente hasta la cuota 4/2021” de cuatro cuentas pertenecientes al Obispado de Mar del Plata que arrastran deudas desde -al menos- 1989.

En su segundo artículo, menciona que el Obispado “asume la responsabilidad de abonar las cuotas corrientes” de las cuentas a partir del período 5/2021 y en adelante.

En la nota que acompaña el proyecto de ordenanza, firmada por Montenegro y Katz, argumenta que durante el 2020 y lo que va del 2021 (sic) “las medidas y las restricciones tomadas como consecuencia de la pandemia de covid-19″ disminuyeron las celebraciones litúrgicas y los aportes de fieles “afectando gravemente la economía del Obispado”.

Ese argumento y el “compromiso” del Obispado de pagar futuras cuotas alcanza para que el Municipio considere la posibilidad de la “condonación de la deuda existente en las cuentas ut supra mencionadas”, en las cuales se encuentran cuotas impagas de décadas atrás y por valores que superan al menos los 400 mil pesos.

DEUDAS DEL OBISPADO DE MAR DEL PLATA: “EXISTEN VERGONZOSOS ANTECEDENTES”

Conocido el expediente, desde Ateos y Ateas Mar del Plata expresaron su repudio a la condonación solicitada y presentaron una nota en la que solicitaron que sea desestimado el pedido realizado por el propio gobierno municipal, considerando la misma como “injusta” y que, además, no es la primera vez que ocurre.

“Existen vergonzosos antecedentes de condonaciones de deudas al Obispado de Mar del Plata con la misma forma de operar de la institución clerical, es decir, la acumulación de deuda por décadas para luego solicitar la exención del pago, logrando ser exceptuada de la obligación que tiene cualquier contribuyente en la misma situación”, marcaron desde la organización en un comunicado.

Según indicaron -y según es posible chequear en la web de Obras Sanitarias- el Obispado arrastra deudas desde hace 33 años. En una de las cuentas, el monto adeudado asciende a más de 197 mil pesos, por cuotas adeudadas desde 1989. En la segunda de las cuentas, las deudas se arrastran desde 2007 y ascienden a casi 79 mil pesos, y en la tercera se acumulan 129 mil solo desde 2018.

En la última de las cuentas incluidas en el pedido municipal, no es posible acceder al monto a través de la web y desde la empresa estatal se negaron a dar mayor información sobre el cliente, a pesar de tratarse de un monto que a partir de ahora debería pasar a tener estado público en su tratamiento en el Concejo Deliberante.

Como parte de la manifestación de rechazo, desde Ateos y Ateas Mar del Plata recuerdan que el Obispado pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), una institución que a nivel mundial “posee una fortuna difícil de cuantificar“, no solo en dinero sino también en instituciones e inmuebles.

En el caso argentino, además, cuentan con un multimillonario aporte del propio Estado a través de las distintas jurisdicciones, y el gobierno municipal también es parte de esos aportes, no solo en lo que hace a exenciones: “Varios terrenos fueron donados por el Municipio con cargo, es decir, para cumplir un fin determinado, y lamentablemente hay casos donde por más de una década el Obispado no cumplió con el compromiso asumido y el Estado no lo reclama“, recalcan.

Por último, en cuanto al argumento esgrimido de la disminución de los ingresos por la pandemia, desde Ateos y Ateas Mar del Plata consideran un “despropósito” que se le exima a la Iglesia Católica del pago de impuestos “mientras diferentes emprendimientos de la ciudad deben cerrar sus puertas por el contexto de pandemia y la creciente inflación”.