Raverta será la precandidata a intendenta por Encuentro Marplatense

La titular de Anses competirá nuevamente por la intendencia, en tanto Gustavo Pulti buscará ganar una banca como diputado provincial en la Quinta sección.

(Foto: prensa Encuentro Marplatense)

Luego de haber avanzado, días atrás, en un acuerdo electoral con el objetivo de unir fuerzas entre el peronismo y Acción Marplatense de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, finalmente este sábado se confirmó que Fernanda Raverta será la precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense, por lo que volverá a competir contra Guillermo Montenegro, como sucedió en 2019.

Por su parte, el exintendente Gustavo Pulti buscará ganar una banca como diputado provincial en la Quinta sección electoral por Unión por la Patria.

Las definiciones respecto a la situación local en lo que hace a la alianza entre el Frente de Todos y AM se conocieron este sábado por la tarde, a pocas horas del plazo límite para el cierre de listas y luego de que durante la mañana el referente del peronismo marplatense, Rodolfo Manino Iriart, anunciara que tras lo sucedido a nivel nacional este viernes -con el anuncio de la fórmula de unidad de Sergio Massa y Agustín Rossi- decidió no competir por la intendencia, por lo que en la ciudad el espacio no tendrá interna en las PASO.

En ese sentido, y a la espera de mayores detalles respecto a la conformación de la lista de precandidatos a concejales, lo cierto es que Raverta será la precandidata de la oposición local y buscará competir por la intendencia, una vez más, con Guillermo Montenegro tras los resultados del 2019 cuando el actual jefe comunal se impuso en las urnas gracias al 40,23% de los votos, en tanto que detrás suyo y muy cerca quedó, justamente, el Frente de Todos con el 37,91% de los sufragios, de la mano de la actual titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Por su parte, el exintendente Gustavo Pulti -quien semanas atrás había anunciado su intención de volver a ser precandidato a nivel local a través de su partido vecinal Acción Marplatense, con quien logró estar al frente del Ejecutivo municipal entre 2007 y 2015- finalmente no competirá en el ámbito marplatense sino que buscará obtener una banca como diputado provincial por la Quinta sección electoral de la mano de Unión por la Patria.

En las elecciones de 2019, Pulti también se había presentado como candidato a intendente y en esa oportunidad terminó en el tercer lugar, tras obtener el 11,03% de los votos.