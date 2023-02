Secundaria N°38: sin obras en el nuevo edificio, piden respuestas a la Provincia

Mientras docentes aseguran que las clases comenzarán en el CEF N°1, desde el bloque Vamos Juntos presentaron un pedido de informes en el Concejo.

Tras el reciente reclamo expuesto por parte de docentes de la Escuela Secundaria N°38 “Rodolfo Walsh” respecto a que el ciclo lectivo 2023 comenzará nuevamente en el Centro de Educación Física N°1 (CEF) bajo “condiciones precarias” y no en el nuevo edificio adquirido en octubre por la Provincia, desde el oficialismo local en el Concejo Deliberante sumaron un pedido de informes en torno a las demoras en las obras. Buscan conocer cuándo podrán utilizarse las nuevas instalaciones.

A través de un pedido de informes, desde el bloque oficialista Vamos Juntos se sumaron a lo que días atrás expresaron docentes de la Escuela Secundaria N°38. Es que sin el comienzo del proceso de licitación para las obras en el nuevo edificio, según sostiene el expediente, la comunidad educativa regresó a las instalaciones del CEF N°1.

En octubre, el propio ministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, fue quien entregó las llaves del nuevo edificio ubicado en 11 de Septiembre entre Chaco y Pampa, algo que, ante los innumerables reclamos y jornadas de protesta, la comunidad educativa -que siempre funcionó en espacios alquilados o prestados sin las condiciones adecuadas- celebró como un “gran triunfo”.

En ese sentido, desde el oficialismo local se sumaron al reclamo de la comunidad educativa ante la falta de realización de las obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento en el nuevo edificio.

Por ello, el expediente que empezará a tratarse en el Concejo solicita al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación y el Consejo Escolar, informes acerca de las obras edilicias y por qué “no se realizó ninguna” luego de que la Dirección de Educación bonaerense anunciara días atrás una inversión de 53 millones de pesos para el reacondicionamiento del edificio.

Y sostuvieron que el anuncio de dicha inversión “solo generó desconcierto a la comunidad educativa ya que no hay fecha probable de inicio de obras, cuando aún no se ha iniciado el proceso licitatorio necesario”.

En ese contexto, solicitaron informes en torno a los motivos por los cuales se demoró el llamado a licitación para las obras y pidieron conocer qué resultados arrojó el relevamiento de infraestructura para las obras que “se financiarán según la inversión anunciada”, y cuál es el plan de acción para utilizar las instalaciones el edificio en el corto plazo.

Entre los distintos puntos que hacen a la urgencia por el traslado al edificio propio, la propia comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°38 advirtió la disminución de la matrícula en los últimos años ante las condiciones precarias en las que se dictaban las clases que derivaron, incluso, en un posible cierre. A su vez, el CEF N°1, sostiene el expediente presentado por el oficialismo al igual que la propia comunidad de la EES N°38, no está preparado para contener a la institución educativa.

Es que “solo dispone de cinco aulas para el dictado de clases cuando son necesarias doce para el correcto funcionamiento de la secundaria”. “Esta limitación no permite que se garantice una continuidad ya que, al ser intermitente la presencialidad, los alumnos que no concurren no logran cumplir con las tareas virtuales al no tener conectividad en sus hogares”, argumentaron y sumaron las condiciones de precariedad que se “magnifican” al no tener baños propios para los estudiantes y docentes, quienes deben utilizar baños públicos “abiertos a cualquier persona que necesite hacer uso de ellos”.