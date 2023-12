Tras recortar la asistencia alimentaria, Montenegro pidió aplicar el protocolo de Bullrich

El intendente ratificó la decisión de no entregar las canastas navideñas y busca desactivar las protestas. “La Policía debería hacer cesar el delito”, dijo.

(Fotos: Qué digital)

En la misma jornada en la que el gobierno provincial definió públicamente que no aplicará a través de la Policía Bonaerense el protocolo para evitar cortes de calles ante protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el intendente Guillermo Montenegro afirmó este martes que buscará implementarlo en Mar del Plata ante las manifestaciones y el acampe surgido por la decisión de no entregar canastas navideñas para sectores vulnerabilizados como el Municipio realizaba cada fin de año. Pese a las consultas, no respondió de qué manera su gobierno brindará asistencia social ante el fuerte ajuste y la crisis económica.

Montenegro encabezó este martes una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para referirse al conflicto que empezó a estallar a finales de la semana pasada y que este lunes derivó en protestas de organizaciones sociales ante la decisión de eliminar la entrega de las canastas navideñas que habían sido acordadas como cada fin de año ante la inflación, la devaluación y la disparada de los costos que hicieron caer varias licitaciones.

Pero el foco de su mensaje no estuvo puesto en la asistencia alimentaria ante el ajuste y la fuerte crisis reclamada por el amplio arco de organizaciones sociales de Mar del Plata sino que se centró en las primeras protestas derivadas de la decisión. Es que un grupo de agrupaciones mantiene un acampe frente al Municipio. Y para este miércoles, además, se espera una masiva movilización también en el centro.

De esa manera, tras ratificar la decisión de no entregar las canastas alimentarias que habían sido acordadas, Montenegro puso el foco en desactivar las protestas y para eso dijo que la intención de su gobierno es implementar el protocolo anunciado a nivel nacional por Patricia Bullrich contra los cortes de calles, aunque ya el gobierno provincial definió que no lo implementará a través de la Policía Bonaerense ya que “criminaliza la protesta”.

En ese sentido, el intendente reparó en que al no contar con fuerzas policiales propias, “se está trabajando con la ministra de Seguridad para llevar adelante este protocolo”. En esa línea, elevó una nota a Bullrich en la que formalmente le pide “aplicar en nuestro Partido el protocolo de orden público ante el corte ilícito de la circulación vial por manifestaciones sociales, dándose intervención a las fuerzas para dejar liberado el espacio de circulación e identificar los autores, cómplices e instigadores de este delito”.

En la conferencia, Montenegro hizo referencia a la denuncia presentada este lunes contra la protesta, que quedó radicada ante la Fiscalía N°6 de turno, a cargo de Romina Díaz, y consideró que tanto la Justicia como la Policía “debería hacer cesar la comisión de un delito” al considerar como tal el corte de la calle Yrigoyen que se mantenía hasta este martes a la mañana.

Asimismo, dijo haber realizado la denuncia para que las personas que participen de la protesta sean “identificadas en el marco de la causa judicial” y que ello después sirva de información al gobierno nacional, a través de su Ministerio de Capital Humano, por medio del cual se anunció que se buscará dar de baja programas de asistencia social a aquellas personas que participen de manifestaciones, pese al rechazo de diversos sectores y advertencias en torno a su legalidad.

Frente a la brutal devaluación y la profundización del ajuste, y pese a que Montenegro decidió no entregar las canastas navideñas acordadas, tampoco explicó en la conferencia de prensa qué tipo de asistencias brindará el Estado municipal a familias que se vean afectadas por la crisis.

“De las personas que tengan que ser asistidas vamos a ocuparnos, pero no podemos decirle a los marplatenses que a las organizaciones le vamos a entregar $500 millones”, respondió como una de las pocas definiciones en ese sentido pese a la consulta de Qué digital y teniendo en cuenta el silencio habitual que se mantiene en torno a la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

“Hoy la plata no alcanza, eso tenemos que tenerlo en claro”, insistió Montenegro y más adelante planteó sin mayores definiciones ni detalles: “No vamos a dejar de asistir las necesidades que tenemos, pero en este contexto entregar canastas navideñas no es lo correcto y no es viable”. También dijo que “no le daría la cara para explicarle” la realización de ese aporte “a un docente, a un jubilado o a trabajadores que con dos sueldos están por debajo de la línea de pobreza”.