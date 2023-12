El recorte en canastas navideñas, en la calle: entre el “superávit” y la falta de soluciones

Luego de la reunión de la semana pasada en la que el gobierno reconoció el recorte de canastas navideñas, este lunes la necesidad alimentaria de los comedores barriales se volcó a la calle: organizaciones de izquierda se movilizaron por el centro y no descartan acampar en caso de no haber respuestas: reclaman el uso del superávit presupuestario ante la crisis social o la implementación algún instrumento por parte del Concejo Deliberante para facilitar el uso de fondos municipales para la asistencia.

La semana pasada, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, explicó a las organizaciones sociales que por las dificultades para concretar las licitaciones de alimentos frescos por la inflación, los tiempos del proceso administrativo de licitación de los mismos y los planteos de proveedores, no se había podido adjudicar la compra de los productos que habitualmente cada fin de año se proveen a las organizaciones, que a fin de cuentas son las responsables de contener la crisis en los barrios más allá del paso de los gobiernos y mientras persisten las condiciones socioeconómicas.

Al margen del diálogo y las explicaciones, no obstante, las necesidades persisten, y por eso organizaciones nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero como el Polo Obrero, CUBA y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) protagonizaron una concentración en el centro de la ciudad a la espera de respuestas y también movilizaron a los supermercados, sectores que ganan a pesar de la crisis y que, junto a los grandes empresarios, “viven de lujo gracias a la explotación de trabajadores“, manifestaron.

“A una semana de las fiestas el municipio nos informó que no va a haber canastas navideñas para los compañeros de los comedores barriales, para la gente que no tiene un trabajo o un salario digno, que no llega a tener una comida digna en su mesa”, lamentó Julia, de la organización CUBA, en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, añadió: “La Municipalidad tiene que buscar la solución para paliar tanta necesidad en esta fecha en la que todos los años se reciben las canastas. Pero este año, por una licitación en la que no tenemos nada que ver, los compañeros tienen hambre y queremos que el Municipio encuentre una respuesta“, advirtió y sumó que esta falta de respuestas al respecto se extiende también hasta el gobierno provincial y nacional.

Frente a esta situación, esperan poder seguir teniendo un contacto directo con Baragiola: “Estamos dando a conocer lo que pasó, y quizás se pueda destrabar una reunión más con Baragiola. Nosotros ya tuvimos una reunión con ella en la que nos planteó la situación, que el municipio retiró la licitación para la entrega de estos alimentos por falta de acuerdo con proveedores”, sumó Patricia, del MTR.

EL RECLAMO AL CONCEJO DELIBERANTE: INSTRUMENTOS DE EMERGENCIA

Ante el argumento del gobierno municipal, desde las organizaciones plantearon dos cuestiones: que por un lado se utilicen recursos del tan mencionado “superávit” de la gestión municipal para paliar las necesidades básicas de la población, y que por otro lado se faculte desde el Concejo Deliberante a Desarrollo Social para realizar las compras que sean necesarias para concretar la asistencia más allá de las licitaciones.

“En principio le estamos planteando al Municipio que tiene que cumplir con el compromiso que teníamos hasta el miércoles pasado. acá están afectadas por lo menos 20 mil familias. El Municipio tiene que tomar los recursos y las medidas que sean necesarias para asumir esta compra”, introdujo al respecto Walter, del Polo Obrero.

A continuación, extendió el reclamo por canastas navideñas al legislativo: “El Concejo Deliberante -y esto se lo decimos a todos los bloques políticos- debería convocar a una sesión extraordinaria para decretar la situación de emergencia en los barrios y asumirla con los fondos que tenga el Municipio, porque el gobierno de Montenegro dijo que hay superávit porque es austero. Entonces nos vamos a quedar acá y le vamos a dar un plazo al gobierno por lo menos hasta el miércoles sino nos quedaremos acampando por tiempo indeterminado”, advirtió.