Wado De Pedro: “Argentina tiene 40 años de democracia pero no está consolidada”

En la apertura de la Semana Social en Mar del Plata estuvieron presentes el candidato a senador, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente Guillermo Montenegro.

(Foto: Qué digital)

La apertura de la Semana Social 2023, desarrollada en Mar del Plata y organizada como cada año por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, este viernes contó con la presencia de dirigentes políticos como el intendente Guillermo Montenegro, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el actual ministro del interior y candidato a senador, Eduardo Wado De Pedro, quien hizo especial énfasis sobre uno de los lemas del cónclave que es “40 años de democracia”.

El encuentro que comenzó pasadas las 16.30 de este viernes en el hotel 13 de Julio bajo el lema “40 años de democracia y 10 años de Francisco“ encontró a los dirigentes políticos sentados junto al obispo Gabriel Mestre y los monseñores Oscar Ojea y Jorge Lugones ante la presencia también de cientos de personas.

El próximo 10 de diciembre se cumplirán 40 años ininterrumpidos de democracia en el país, día en el que en 1983 Raúl Alfonsín asumió como el primer presidente elegido por el voto popular tras más de siete años de dictadura cívico militar. En este marco, los dirigentes políticos que estuvieron en la apertura de una nueva Semana Social hicieron mención del suceso, entre ellos Wado De Pedro, hijo de desaparecidos.

“Argentina tiene 40 años de democracia pero no está consolidada. Tenemos que seguir transmitiéndolo a las nuevas generaciones porque no todo es para siempre. No todo lo que uno deje de hacer se puede mantener. Es probable que si dejamos de hablar, de recordar, de proyectar con determinados valores, esos valores se vayan perdiendo”, advirtió el actual ministro del Interior y quien buscaba postularse como precandidato a presidente para las elecciones de este año pero que tras la oficialización de Sergio Massa como “cabeza de unidad” por el oficialismo, bajó su candidatura para ubicarse como como primer candidato a senador nacional por el partido “Unión por la Patria”.

Además manifestó en que hay que pensar más acerca sobre las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, e hizo énfasis sobre el rol que ocupan los medios: “A 40 años de democracia también tenemos una discusión de cuál es el rol de los medios de comunicación y que dejen de contaminar y de dividir a la sociedad y empiecen a rescatar un montón de valores y un montón de argentinos de bien que hacen las cosas bien”, mencionó y alertó: “Sigo teniendo una duda de que si los discursos de odio, el nivel de violencia y el intento de asesinato de Cristina (Fernández de Kirchner), no está siendo un comienzo de algo que tenemos que prestar mucha atención. Yo no quiero para mis hijos ni las futuras generaciones que tengan que luchar por lo mismo que luché yo. Quiero dejar un piso y tenemos que dejar un piso y que sigan por la lucha, pero de lo que falta”.

Otro de los lemas de esta Semana Social se vincula con que se cumplen 10 años de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, máximo puesto de la iglesia católica. Ante esto, Wado De Pedro citó una famosa frase el único Papa argentino en toda la historia. “Yo hago lío”, mencionó entre risas.

Otro de los dirigentes que habló en la apertura del cónclave fue el intendente Guillermo Montenegro, que irá en busca de la reelección. Siguiendo con la temática acerca del aniversario 40 de democracia en el país, mencionó que “es una buena oportunidad para mencionar que hay valores que son incuestionables porque nos habla de nuestra libertad”, y agregó: “En la recuperación de la democracia encontramos elementos fundamentales como lo son el respeto a la diferencia y a la diversidad de pensamientos y voces, que enriquecen”.

“Una ciudadanía plena es el sinónimo de esfuerzo y del laburo (…) Generar empleo es una visión estratégica que vengo sosteniendo desde que los marplatenses me eligieron como intendente. Porque el trabajo genuino no solamente dignifica la persona que lo tiene, sino que además permite que le enseñe a vivir dignamente a sus hijos. Los empuja a laburar, a estudiar, a esforzarse, a tener compromiso diario con las cosas que importan, a ser responsables, a saber que hay que arremangarse y ponerse a trabajar para lo uno quiere y estos valores son los que hacen que una ciudad crezca, que vaya para adelante y que tenga vecinos que empujen todos juntos para que la cosa sea mejor para todos”, dijo como parte del discurso que leyó.

Inmediatamente, se definió como un intendente que escucha a los vecinos y no promete sino que cumple: “Los problemas de los vecinos duelen, y eso está bien. Cuando los marplatenses me cuentan sus problemas y las necesidades que tiene cada barrio, me pongo a pensar en soluciones concretas para esos temas. Escuchar implica empatía, implica también dar una respuesta que muchas veces en el rol que hoy me toca cumplir, no es la esperada. Requiere más tiempo del deseado para quien plantea una problemática, pero ante todo les voy a decir la verdad. No me gusta dar promesas en vano porque siempre prefiero volver a cada lugar y no ir una sola vez. No uso la palabra prometer, elijo las acciones y las soluciones concretas. Siempre es mejor hacer que decir y ese es el camino que elegimos los marplatenses todos los días”, subrayó y agregó: “No me quedo atrás del escritorio”.

Otro de los discursos políticos que se escucharon en el encuentro fue el de la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, quien en las elecciones de este año se volverá a presentar para ocupar el mismo puesto por cuatro años más y acompañar en la fórmula al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Es necesario desde lo colectivo profundizar más aún la idea de un proyecto común, que nos abarque a todos y todas. Un proyecto común que debe tener en primera instancia, independencia económica, porque sin ella no vamos a tener la posibilidad de tener soberanía política y menos aún, de alcanzar la justicia social. Este nuevo pacto social debe profundizar y perfeccionar las políticas de estado en materia de niñez, de educación, de salud pública, de trabajo digno como eje de la vida, de inclusión, de protección de los adultos mayores”, dijo la exintendenta de La Matanza.

Tras la apertura de la Semana Social, aún el encuentro contará con dos días de actividades. Este sábado, el cronograma continuará con un panel sobre “Las deudas de la democracia: economía y trabajo“, seguido por uno centrado en “justicia y seguridad”. Las últimas dos conferencias del día estarán tituladas como “Recrear la democracia con un oído en el pueblo” (a cargo del monseñor Jorge Lugones) y “Las deudas de la democracia: educación y desarrollo”, mientras que el domingo tendrá lugar el quinto panel central denominado “La democracia que viene”, el cual será acompañado de un cierre con la lectura de un “mensaje final a la sociedad”.