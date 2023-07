Agua en las casas y cloacas rebalsadas: así se viven las tormentas en el barrio Libertad

Vecinos de la zona de Bailey entre Ituzaingó y Necochea denuncian que ante cada fuerte lluvia la situación se repite debido a la falta de obras.

Calles llenas de pozos e inundadas, agua dentro de las casas y cloacas rebalsadas. Con esta situación conviven las vecinas y los vecinos del barrio Libertad ante cada fuerte lluvia y el panorama, lejos de mejorar, parece empeorar con el correr de los años, según aseguran. Este sábado, quienes viven en la zona de Bailey entre Ituzaingó y Necochea debieron cortar una de las calles para evitar la circulación de autos y así impedir que el agua siguiera entrando en las viviendas.

De acuerdo a lo que le contaron los vecinos de la zona a Qué digital, la situación que se vivió este sábado en el barrio Libertad no es nueva, sino más bien recurrente; es que ante cada temporal, la falta de obras, principalmente, en las calles, genera numerosos inconvenientes para quienes habitan la zona.

Ante este escenario, las vecinos y los vecinos no tuvieron más alternativa que valerse del ingenio y la solidaridad colectiva para intentar atravesar la tormenta, teniendo en cuenta que entre la mañana y la tarde del sábado llovió de forma intensa, y sin parar, en la ciudad.

Así, debieron colocar bolsas de arena y diversos elementos en las puertas para evitar el ingreso del agua. Y además, decidieron cortar una de las calles para evitar la circulación de autos y así impedir que el agua siguiera entrando en las viviendas.

“Nosotros hace rato que venimos con las calles que se inundan, se nos tapan las cloacas, están llenas de pozos. Hoy todos los vecinos la mayoría estábamos con el agua adentro, es tremendo cada vez que llueve”, compartió Rubén, uno de los vecinos de la zona, quien tras cuestionar la falta de respuestas por parte del gobierno local aseguró que lograron comunicarse “personalmente” con el intendente Guillermo Montenegro, quien se comprometió “a poner manos a la obra”.

Por su parte, Norma se expresó en el mismo sentido y se refirió a los peligros que implican tanto las cloacas rebalsadas como el ingreso del agua de lluvia dentro de las viviendas. “Se imaginarán que convivir con ese agua es de mucha contaminación, tenemos criaturas, no podemos salir o tenemos que mojarnos para salir”, graficó.

Y en esa misma línea, advirtió que la situación no mejora cuando para la lluvia, porque una vez que el agua ingresa es muy difícil sacarla. “Llega la noche y seguimos con el agua adentro, hace frío, tenemos que quedarnos hasta altas horas de la madrugada limpiando las casas”, expuso y criticó al gobierno local por la falta de respuestas.

“Ya no podemos seguir viviendo así, porque caen dos o tres gotas y ya empezamos con este problema; queremos que se acerquen las autoridades y que nos den soluciones, no queremos promesas porque con las promesas no hacemos nada”, cuestionó, antes de completar: “Nosotros pagamos nuestros impuestos, no debemos nada, estamos al día con todo así que merecemos ser atendidos. Estamos bajo el agua, cada vez que llueve pasa lo mismo y ya no sabemos qué hacer”.