Árboles caídos y voladuras, las consecuencias del temporal de lluvia y viento en Mar del Plata

Defensa Civil intervino en más de 30 reclamos y el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvia y viento para la ciudad y la zona.

En el marco del temporal de lluvia y viento que azota a Mar del Plata, Defensa Civil intervino, junto a las distintas áreas municipales, en más de 30 situaciones que incluyeron caída de árboles, problemas eléctricos, voladuras de carteles y diferentes inconvenientes vinculados al alerta meteorológico que todavía rige en la ciudad.

En detalle, se registraron nueve casos de árboles, ramas y gajos caídos o quebrados algunos de ellos sobre la calle, uno sobre cables y dos con reporte de riesgo, los cuales fueron podados y retirados en conjunto con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Además, y en coordinación con la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) hubo cinco intervenciones en postes -en diferentes puntos de la ciudad-, una de las cuales incluyó una explosión de cables. También se trabajó sobre semáforos intermitentes o afectados junto al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial).

Por otro lado, y en coordinación con Telefónica, desde el Municipio puntualizaron que se trabajó en seis lugares distintos sobre postes caídos o inclinados. Y también hubo ocho acciones operativas por cables enganchados, bandejas, chapas, zinguerías y empalizadas sueltas, además de una cometida cortada.

Al respecto, desde Defensa Civil aseguraron que resta aguardar la evolución del fenómeno meteorológico, teniendo en cuenta que se espera que el viento sea más intenso durante las próximas horas.

Justamente, en cuanto al pronóstico y la continuidad del mal tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta tarde el alerta de nivel naranja por vientos y el de nivel amarillo por lluvias. Por ese motivo, se espera que en las próximas horas “el área se vea afectada por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades entre 55 y 75 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros por hora”.

En cuanto a las lluvias, el alerta amarillo establece que la ciudad continuará siendo afectada por las precipitaciones, algunas localmente fuertes. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados localmente”, establece el alerta.

En este contexto, desde el Municipio pidieron a la población que extreme los cuidados y que ante cualquier emergencia se comuniquen con Defensa Civil al 103 o con el SAME, al 107. Además, recomendaron no sacar la basura, limpiar canaletas y rejillas internas, no dejar restos de poda ni basura en la vía pública y manejar con precaución.

Por su parte, desde EDEA también emitieron una serie de recomendaciones ante el alerta. Así, recordaron que al circular en la vía pública no se deben tocar cables cortados ni ramas en contacto con cables; en caso de inundación, pidieron cortar la luz desde el disyuntor; y para quienes circulen en auto, recordaron que es importante no hacerlo por calles anegadas.