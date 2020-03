Coronavirus: 23 respuestas de la Secretaría de Salud a preguntas frecuentes

Desde la dependencia remarcaron que “es importante seguir las medidas de prevención” en Mar del Plata.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras confirmar un primer caso de coronavirus en Mar del Plata y descartar que por el momento haya algún otro en revisión, desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad difundieron una serie de respuestas a preguntas frecuentes recibidas en la dependencia.

“Ante las consultas relacionadas al coronavirus, definimos un listado con las preguntas más frecuentes. Además, te recordamos que ante cualquier síntoma podes llamar al 107″, comunicaron desde la Secretaría municipal a través de las redes sociales.

Y remarcaron que “hasta el momento no hay otro caso en revisión en la ciudad, por eso es importante que sigamos las medidas de prevención y compartamos únicamente información que sea oficial.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Es un virus que provoca una infección respiratoria aguda semejante al virus de la gripe y a otros virus respiratorios. Se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE COVID-19?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta (odinofagia) y dificultad para respirar. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad, diabetes e hipertensión arterial.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones contaminan las superficies e infectan a otra

persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE RIESGO?

Hasta las fechas las zonas frecuentas son las siguientes Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur e Irán.

¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA EL COVID-19?

No existe un tratamiento específico. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como un medio de prevención o tratamiento. Ante la presencia de fiebre y antecedente de viaje se recomienda no automedicarse y comunicarse al 107.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME?

– Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o desinfectantes a base de alcohol), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

– Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo

– Usar pañuelos desechables, y descartarlos.

– Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una distancia de un metro aproximadamente) con otras personas.

– Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

¿DEBO UTILIZAR BARBIJOS PARA PROTEGERME?

La población general sana no necesita utilizar barbijos, solo para personas enfermas.

¿PUEDO REUTILIZAR UN BARBIJO?

No. Una vez humedecido hay que desecharlo.

¿SE PUEDE VIAJAR A UNA ZONA DE RIESGO?

No se recomienda viajar a las zonas con circulación viral comprobada.

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI TENGO SÍNTOMAS?

Las personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos y sensación de falta de aire) y hayan estado recientemente (en los 14 días previos) en una zona de riesgo o hayan tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso confirmado, deberán aislarse 14 días, llamar al 107 y no automedicarse.

¿SE PUEDE MATAR EL CORONAVIRUS EN 30 SEGUNDOS CON UN SECADOR DE MANOS COMO LOS DE LOS BAÑOS PÚBLICOS?

No. Ni el calor, ni lámparas ultravioletas, ni vinagre constituyen un antiséptico adecuado.

¿PUEDEN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA PROPAGAR EL NUEVO CORONAVIRUS?

En esta epidemia no se han registrado casos de contagio animal.

¿LAS VACUNAS CONTRA LA NEUMONÍA, ¿PROTEGEN CONTRA EL CORONAVIRUS?

No.

¿CONVIENE ENJUAGARSE REGULARMENTE LA NARIZ CON UNA SOLUCIÓN SALINA?

No. No es antiséptico.

¿COMER AJO PUEDE AYUDAR A PREVENIR?

No.

¿ES RECOMENDABLE APLICARSE ACEITE DE SÉSAMO EN LA PIEL?

No.

¿AFECTA SOLO A PERSONAS MAYORES O A JÓVENES TAMBIÉN?

Afecta a todos los grupos etarios, pero con mayor gravedad en personas mayores de 65 años.

¿SE PUEDE IR A LOS SUPERMERCADOS?

Si, ya que es abastecimiento alimentario.

¿ESTÁN EN PELIGRO LOS CONDUCTORES DE COLECTIVOS DE LARGA DISTANCIA?

Las cabinas del conductor está separada del resto del pasaje lo que disminuye el riesgo de contagio.

¿TODO TIPO DE ALCOHOL SIRVE?

El alcohol al 70% de uso medicinal

¿SE CIERRAN LAS ESCUELAS?

Por el momento no se suspenden las clases, ya que los chicos en edad escolar no son un grupo de riesgo.

¿QUÉ TIPO DE MEDIDAS DEBEN TOMAR LOS ADMINISTRADORES DE EDIFICIO?

Extremar medidas de higiene, ventilar espacios comunes y usar diluciones de productos de limpieza adecuados. Se debe utilizar lavandina con una dilución de 1:50 de una concentración de 40/50 grs/lt que se debe descartar al finalizar.

¿SE PUEDE CONCURRIR A EVENTOS NOCTURNOS?

Preferentemente evitar lugares donde no se pueda respetar la distancia social de un metro.