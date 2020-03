Coronavirus y las clases en Mar del Plata: “Tomar cualquier medida aislada no sería prudente”

El intendente descartó que por el momento se vayan a suspender las clases aunque reparó que trabajan de manera coordinada con la Provincia y Nación.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En las últimas horas la consulta respecto a una posible suspensión de clases en Mar del Plata al igual que en el resto del país comenzó a incrementarse teniendo en cuentas las distintas medidas preventivas tomadas ante el avance del coronavirus en Argentina. Y, en este marco, el intendente Guillermo Montenegro respondió este viernes que “tomar cualquier medida aislada no sería prudente” al tiempo que reparó en que el ministro de Educación de la Nación por el momento estableció que ello “no es necesario”.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró este viernes a primera hora de la mañana que “en este momento no es necesaria la suspensión de las clases según lo que indican los especialistas” y explicó que esta indicación “puede cambiar en las próximas horas o la semana próxima”, en relación a las medidas por la pandemia mundial de coronavirus.

En el mismo sentido, este viernes al mediodía fue consultado el intendente Guillermo Montenegro en el marco de una rueda de prensa, y se expresó en el mismo sentido. “Nosotros en la ciudad tenemos establecimientos educativos municipales, provinciales y privados así que tomar cualquier medida aislada no sería prudente. Recién el ministro de Educación de la Nación estableció específicamente que por el momento no se iban a levantar las clases. Estamos en permanente contacto con la ministra de Educación de Provincia como de Nación para poder hacer algo coordinado”, sostuvo.

Asimismo, y sobre el mismo tema, este jueves por la tarde la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, había adelantado que por el momento el desarrollo del ciclo lectivo en Mar del Plata no se verá alterado, ya que no hay circulación del virus en la ciudad y las medidas tomadas, por el momento, tienen que ver con la prevención. “Como no hay otros casos no hay ninguna situación que amerite la suspensión de clases”, anticipó.