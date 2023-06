Cuenta DNI: julio con descuentos del 35% en carnicerías y ahorros de $15 mil

CARNICERÍAS

Por un lado están adheridas: Pampa Estación de Carnes (Alberti 2866), Pampa y Novillo (San Juan 133, Italia 371, Fortunato de la Plaza 3498, Luro 7508, 3 de Febrero 7891, Luro 9645, Carlos Gardel 1125 y Peña y Tres Arroyos), Pampeana (calle 226 7), Pana Rabbit (Catamarca 1660), Pedro Pablo Blanco (Santiago del Estero 1841), Perla Negra (Estrada 5263), Pink (Alberti 4950), Pluma negra (San Juan 1099), Por si la pego (Aguirre 4997), Poquissimo (Remedios de Escalada 2658), Porto Isabella (Mariluz 8), Posta Amarilla (Teodoro Bronzini 490), Purma Querida (De los Inmigrantes 1023), Puro Cerdo (Alberti 3099, 12 de Octubre 5354 y Mario Bravo 2181), Qué más querés (Inda 2826), Reina (Bronzini 3253), Rey (Lamadrid 2225), Rico Cerdo (Mario Bravo 2181), Rincón Ternero (San Juan 1257), Riposto (Edison 1620), Robruali (Haras Horizonte 311), RR (Vértiz 9130), Rudo (San Juan 2702), Los nietos (12 de Octubre 3684), Los Pinares (Constitución 7302), Los Pipis (Mosconi 4006), Los Reseros (Belgrano 3292, Vieytes 3202, 11 de Septiembre 3196, San Juan 2405 y Alberti 4684), Los Tanos (Gaudino 1954), Lourdes (Alberti 4502), Luna Nueva (9 de Julio 6857), Maleza (Lebensohn 3872), Etcheverry (Guido 4283), Correa (Costa Azul 3310), MAtser (De la torre 987 y Luiggi 987), Máximo (Rawson 1415), Córdoba (Córdoba 3501), Mercado Las Lias (Alvarado 7291), Libra (Italia 3407), Riky (Almafuerte 3790), Rubén (Constitución 8079), Santoro (Libertad 6780), Mil96 (Belgrano 7370), Morena (Peña 5486), Mosalino (Río Negro 3902 y Formosa 3751), MYM (Italia 2701), Nani (9 de Julio 5721), Davarshop (Luro 3226), Neocarn (Mario Bravo 2736), Ni Hao (Tucumán 2286), Noelia Ithurrart (Los Granados 4798) y San Juan 45), Nonino (9 de Julio 2898), Nueva Costa azul (San Juan 1720), Nueve de Julio (Santa Fe 2024), Ohana (Constitución 6745), Olivas en Companía (Mugaburu 6439), Oro joven (Edison 3031), Otto (Pringles 1988), Ovega Negra (Moreno 8627), Pablo Agesta (Avenida 39 3251), La gringa (Brasil 1398).

También están incluidas: La Igualada (Juan B. Justo 2401, Constitución 7092/8962, Tejedor 2125, Alem 3594 y Alvarado 3002), La Lucha (Santa Fe 1888), La Mari (Soledad 591), La Martina (O’Higgins 1126), La Merlina Talcahuano 317), La Nativa (Catamarca 1440), La Nordica (Libertad 4277), La Nueva Cauquen (Cerrito 355), La Nueva San Antonio (Irala 5095), La Nueva Super (San Lorenzo 5219), La Olguita 2 (alvarado 3585), La Palmera (Montes 2831), La Paloma (Falucho 2149), La Porteña (20 de Septiembre 3428), La Querencia (San Juan 2802), La Tranquera (Tejedor 1583), La única (Tres arroyos 2614), La Vanguardia (Jacinto Peralta Ramos 1973), La Victoria (Cerito 1784), Las Lilas (Independencia 3170, Alberti 6501), Las Nenas (Rio Atuel 1665), Las Nonnas (Brown 1734 y San Juan 45), Leandro (Peralta Ramos 2098), Livorno (Vieytes 3003, Brown 2260 y Vergara 2707), Lo de Aldo (Alberti 3714), Lo de Bruno (Steganini 519), Lo de Diego (Soledad 801), Lo de Ernesto (José Ingenieros 2224), Lo de Goyi (Entre Ríos 3432), Lo de Juan (Moreno 8663), Lo del Cholo (Alvarado 2189), Lodelucas (Vieytes 2480), Los Bifes (Aguirre 4997), Los Godoy (Elcano 9869), Los Grinos (Tejedor 601), Los Mellys (Valencia 5217), Gravelloni (La Rioja 4281), Gravenmeet (Colón 2584), Hola Pa (Libertad 5499), Hornero 2 (Patagones 245), Huevos San Cayetano (Rodríguez Peña 6644), Irais (Avellaneda 5057), Carnicería JG (San Salvador 6163), Johanna (457 entre 12 y 14), Sabella (Alió 1765), Juan (Talcahuano 1598), La Aldea (Mario Bravo 2019), La Boutique (De la Maza 3495), La Boutique de Carnes (Colón 5366), La Boutique de Dani (constitución 7315), La Calandria (Beltrán 5648), La Caleta (Juan B. Justo 5010), La Carnicería (11 de Septiembre 3808, Vértiz 9483 y Luro 5550), La Central (Alvarado 53337), La Cacrita (Entre Ríos 2490), La cocora (Nápoles 4446), La Colonial (Matteoti 1449), La Colorada (Gasset 712), La Delfina (Calabria 5962), La dorada (Jara 3133), La Esquina de las ofertas (Alvarado 5399), La Estancia (Las Heras 2315), La Estrella (Beltrán 5410), La Familia (Bronzini 3161 y Berutti 5971), La Faustina (Belgrano 7370), La Fortuna (De la Plaza 5121), Salucla (Pesquero Dorrego 410), San Cayetano (Don Orione 1231), San Cayetano II (Peñayo 529), San Fernando (12 de Octubre 6117), Santa María (Liniers 181), Sapore Di Mare (Paseo Banquina Puerto), Shopping Del Mar (Dolores 2205), Shorthorn (Roldán 921 y J. Peralta Ramos 746), Solcri (Wilde 2755), Solyluna (Trinidad Tobago 1283), Somar (Cerro Murallón 7123), Sugus Autoservicio (Gutenberg 5667), Superfeliz (Rodríguez Peña 4545), Super Mateo (Luro 2416), Tano (La Rioja 2598), Tello (Alberti 6916), The Old Chamber SAS (Mugaburu 6685), Tres de Febrero (3 de Febrero 5302), Tucu (Los Granados 4748), Valvi (Ituzaingó 6032), Vicentico (Tejedor 2631), Víctor Leonardo Gómez (Calaza 295), Vigna (De Anchorena 5637), Viva la Vaca (calle 481 798), Yainsicobiche (Rejón 3761), Zamzoe (Luro 6951 y Olazábal 1999), Zero (González 1763), Zoeeliana (Dutto 2803), Ganadero (La Rioja 4281, Lamadrid 3258), Frannys (Mitre 1715, Corrientes 4253), Fénix (Larrea 2092, 12 de Octubre 3419), Estación de Carne Sole (Ingenieros 2986).

A ellas se suman las siguientes: La Finca (Jara 698), Echoval (Estados Unidos 750), El Torito (Juan B. Justo 6808), El Russo (Constitución 7380), El Rodeo (Jara 1), El Rey (Jara 1687, Pirán 55), El Paisa (Alvarado 6002),EL Nuevo Carfra (Beruti 7797), El Mudo (Moreno 3002), El Mini (Sarmiento 2883), El Mercedino (Sánchez 2031, Peralta Ramos 823, Edison 2221, Moreno 2689), El Manjar (La Rioja 1531), El Fortín (Mac Gaul 599), El Faro (421 660), El Colo (De la Plaza 4345), El Caudillo (14 de Julio 3969), El Buen Bife (Peña 5850), El Águila II (Lavalle 1225), Don Toto (Medrano (5073), Herold (Lebensohn 8061), Di Prima Carnes (Matheu 1176), Berges (Spinetta 1562), DC (La Rioja 2329), Cerri (Don Bosco 744) , Comercial Raveull (Victoriano Montes 2534), Poty (Juramento 1291), Rodas (Beruti 9095), Roma (Belgrano 9671), Santa Agata (Brumana 2421) Super (Anchorena 5812), Tapón (Italia 2141), Tob (Grecia 437), Valentina (Mario Bravo 1530), Victoria (Italia 3795), 22 (Mario Bravo 4215), Yamila (12 de Octubre 5268), Young (Rateriy 1441), La Marca (Aguirre 4450), Carnicerías Mar del Plata (Moreno 2871, Comodoro Rivadavia 4438, De la Plaza 4307), Carnicerías Máximo (Moreno 2689, Cerrito 2246, J. Peralta Ramos 1180, Alvear 602, Luro 9451), Rodas (Haras Alfar), Noraly (Ayolas 9153), Cárnicos del sur (Edison 1786, San Luis 1855, Champagnat 1006, Constitución 5455, De la Plaza 4698, J. Peralta Ramos 865, San Luis 3013, Sarmiento 2596), Cejas Mariano (Gutenberg 6246), César (Eva Perón 2780), Cerdave (Martín Rodríguez 1449), Chanchito (Varetto 1715), Cielo (Falucho 3562), Clau (Luro 226), El Mudo (Güemes 303, 12 de Octubre 4801, Luro 3302, Constitución 6102, Alem 3596, Güemes 3003, Tejedor 2631, 12 de Octubre 3201, Córdoba 1878, Edison 1521, Juan B. Justo 2401, San Juan 1991), A&M (Alvarado 4702), Abel (Moreno 6955), Aldo (Sicilia 5568), Ale (Moreno 6698), Aníbal (Ayacucho 3944), Ariel (Falkner 5524).

Por último, aparecen en el listado oficial: Benjamín (San Patricio 4632), Chirola (Belgrano 2568), Dani (Luro 4139), Del Bosque (Chañares 1651), Don Diego (Alió 3092) Don Enrique (Alberti 4950), Don Juan (bolívar 1340), Dúo (Calle 0 864), El Cencerro (Belgrano 2302), El Cóndor (1205), El Tucu (Rodríguez Peña 4751, Corrientes 4696, Puija 3295, Formosa 2601), Enzo (Colón 7040), Gusty (calle 457 444), La Ternerita (Avellaneda 5057), Las Marías (Rivadavia 2742), Libra (Italia 3401), Lorena (Aragó 8993), Los Juárez (Vértiz 6681), Matías (Polonia 2380), MDP (Nápoles 8741), Nino (Savio 88), Olivia (Polonia 960), Pablito (Italia 3242), Angus (Constitución 8868), Angus del Sudeste (Newbery 4555), Antonella (calle 411 985), Argentina (Alió 2507), Autoservicio Berardo (Bolívar 7402), Beltrán (Beltrán 5998, Bautista 3417), Berardo (Gardel 1530, Libertad 5998), BS Carnes (Génova 6442), Bisteca (Entre Ríos 2040), Buen Día (Dellepiane 1379), Anonymous (Chilavert 1452), AV (Uruguay 665), Del Puerto (Cerrito 101), Rodri (Leguizamón 350).