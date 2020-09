Denuncian a una obra social por retrasos en la entrega de medicación oncológica

Luego de numerosos pedidos, Iosfa autorizó el medicamento, pero la afiliada advirtió: “Hasta que no la tengamos en nuestras manos no vamos a dormir tranquilos”.

(Foto: Qué digital)

Una familia de Mar del Plata acusó al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) de “serios retrasos” en la entrega de medicación para tratamientos oncólogicos. Sólo luego de realizar diferentes trámites y durante semanas, acudir a una abogada y presentar un amparo, la obra social dio la autorización para el acceso a este medicamento.

A pesar de tratarse de drogas muy complejas y necesarias por parte de los pacientes, las demoras generaron malestar entre los afiliados e incluso protestas hasta obtener alguna respuesta: “Este jueves salió la autorización, pero hasta que la medicación no la tengamos en nuestras manos no vamos a dormir tranquilos ya que todo queda en papelerío”, expresó a Qué digital la hija de la damnificada y paciente oncológica.

Igualmente este no fue el único caso que registró incumplimientos o retrasos en medicaciones ya que diferentes afiliados a Iosfa a nivel nacional se encuentran con inconvenientes. Tanto es así que en Mar del Plata se movilizaron en varias oportunidades en frente de la sucursal ubicada en la calle Corrientes al 1500 para que se visibilicen los problemas y protestar ante la “falta de atención y prestaciones”.

En cuanto al caso de la mujer marplatense, su hija detalló a este medio todos los pasos que tuvo que realizar para que finalmente autoricen el medicamento para el tratamiento oncólogico: “A mi mamá le detectaron cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Hizo un tratamiento con la droga más recomendada en estos casos porque a futuro tiene un mejor pronóstico”, contó.

“Al siguiente control, el 20 de julio, vuelve a aparecer ese mismo cáncer, pero esta vez localizado en el hígado. Como no podía repetir el tratamiento, se pide otra droga e hicimos toda la presentación como pide la obra social. Este pedido viene denegado desde la central ubicada en Buenos Aires, aduciendo que esto ya lo habían autorizado como tratamiento de primera línea”, continuó.

Luego, esta familia, con ayuda del doctor que atiende a la paciente en el Hospital Privado de Comunidad, volvieron a realizar el pedido del medicamento y la respuesta volvió a ser la misma. “Con esta nueva negativa nos dejaron desamparados, básicamente fue un abandono de persona porque con esas explicaciones lo que dicen es que si alguien vuelve a tener cáncer hay que dejarlo morir”.

Esta situación -aseguró- afectó en gran medida el estado de salud de la paciente: “Mi mamá no tomó el segundo diagnóstico con tantas fortalezas como el primero, todas estas vueltas para ver como podemos conseguir la medicación la devastó psicológicamente, lo cual no ayudó con su enfermedad. No nos quedó otra alternativa que recurrir a una abogada, en el cual presentamos un amparo y que salió favorable”, declaró

De forma desesperada, esta familia pensó en juntar el dinero para abonar ellos mismos los medicamentos necesarios, pero se encontraron que el valor de éstos es superior al millón de pesos, y tan solo equivale a un ciclo del tratamiento, sin tener claro cuántos ciclos necesitará.

Su reclamo con la obra social aumentó cuando su abogada se presentó en las instalaciones y encontró que estaba cerrada, sin que haya nadie a quién entregarle la notificación. “Después de eso mi abogada se dirige nuevamente al juez pidiendo autorización para poder hacer una notificación a Iosfa. Todo esto son días que llevan su tiempo, jugando con la salud de una persona“, se lamentó.

Este largo y duro camino de la familia finalizó el pasado jueves, cuando finalmente llegó la autorización del medicamento, aunque necesita tenerla en sus manos para tranquilizarse. “Desconozco cuál es la política que está manejando la obra social pero evidentemente perdieron el eje de su misión de preservar la vida”, denunció.