Día del Animal: la importancia del cuidado y las castraciones, también en pandemia

La Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado expuso la realidad que atraviesa la ciudad. Qué hay que tener en cuenta para adoptar.

(Fotos: Qué digital)

En el Día del Animal cobra mayor relevancia la tarea que realizan diversas organizaciones proteccionistas. Y a más de un año de iniciada la pandemia por el coronavirus, piden que en Mar del Plata regresen las castraciones en las sociedades de fomento porque evidenciaron un importante crecimiento de animales abandonados.

“La pandemia nos ha perjudicado a todos, con los animales específicamente nos perjudicó porque no podemos hacer la jornada de adopción de perros y gatos que hacíamos frente a la Catedral todos los sábados”, señaló para Qué digital Graciela Ríos que junto a otras mujeres hace 35 años que llevan adelante la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaaa)

“Tenemos a los animales en nuestras casas porque no estamos a favor de tenerlos en refugios y nos cuesta muchísimo darlos aunque lo estemos publicando”, aseguró. Además, remarcó que durante este tiempo notaron que se han abandonado muchos animales, especialmente a perras embarazadas. “Hay muchas perras abandonadas con cachorros en la calle, ya no hay hogares en tránsito y ese es otro problema. La Municipalidad tiene que ver qué hacer”, indicó.

“Estuvimos un año sin castraciones, y se van reproduciendo continuamente. Hay perras preñadas en los barrios o han tenido sus crías y el proteccionismo ya no da abasto para tener más animales”, expuso.

“Necesitamos que el Estado en algún momento se dé cuenta que es un problema de salud pública y que necesitamos que nos ayuden. No es cuestión de llamar a un privado que haga como pasó con el quirófano móvil”, consideró y agregó: “El Estado tiene que hacer”.

En esta línea recordó las denuncias que realizaron hace algunos años sobre las malas condiciones en las que estaban los animales en el Departamento de Zoonosis, luego de los reclamos el área fue reestructurada. “Ahora se han mejorado los caniles y el móvil, pero con ayuda privada. El Estado tiene que invertir y ocuparse, la Secretaría de Salud tiene que ver que es una situación de salud pública”, manifestó.

Actualmente, las castraciones en Mar del Plata se realizan a través del Departamento de Sanidad y Control Animal, en Hernandarias al 10.200, y el quirófano móvil recorre los distintos barrios esporádicamente. “Esta bárbaro todo lo que ha mejorado en su estructura Zoonosis pero estaría bueno que se intentaran hacer más castraciones en los barrios y que se arreglen los móviles viejos que están abandonados”, consideró Ríos y afirmó que muchos quieren que regresen las castraciones a los barrios.

“Desde nuestra asociación hemos tratado que siempre se castre y no se dejen las castraciones. Hasta hemos colaborado comprando los insumos junto a otros proteccionistas”, compartió.

Y, en esta línea, agregó: “Me parece que tendrían que ir a todos los barrios como iban antes, a todas las sociedades de fomento, es lo que corresponde. Tienen que comunicarse con las sociedades que iban a ver si pueden castrar porque eso se puede controlar para que no haya aglomeración de personas”, apuntó.

Por otro lado, Ríos destacó que faltan acciones de educación y difusión en la ciudad. “Hay que educar a la gente para que lleve a castrar a sus mascotas para que no pase lo que está pasando, tanto hembras como machos”. En este sentido, la proteccionista afirmó que es muy importante que la sociedad sepa qué es la castración, por qué se debe castrar y por qué no se debe maltratar al animal. “Si van a tener un animal para maltratar entonces no hay que adoptar, es mejor dejarlo donde estaba”, reconoció.

En el Día del Animal, la proteccionista subrayó: “Es un día de conmemoración por todos los animales que durante tantos años fueron maltratados y por todos los animales que está abandonando la gente”.

LA NECESIDAD DE EDUCAR, CUIDAR Y ADOPTAR

La Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaaa) surgió en 1987 en Mar del Plata, como consecuencia de las inquietudes de un grupo de vecinos y vecinas que se preocupaban por la problemática animal, más aún teniendo en cuenta que en ese momento no había una entidad u ONG dedicada al tema.

En el Día del Animal, Ríos explicó que hay que reforzar la educación. “A los niños hay que enseñarles que el cachorro no es un juguete, y en esos casos sugerimos adoptar un adulto, nosotros lo entregamos castrados, vacunados, desparasitados”, indicó.

Por la pandemia las adopciones de animales se pueden realizar a través de las redes sociales: Facebook e Instagram. “Publicamos los animales que hay en adopción y nos pueden escribir”, explicó. También reciben consultas y asesoran al teléfono 479 – 0185.

Por último, las personas que deseen colaborar con la institución ya que no cuenta con ningún subsidio por parte del Estado también pueden hacerlo. “Lo hacemos con la ayuda de la gente y a pulmón, necesitamos alimento de perro y gato, correas, mantas todo lo que sea para los animales es bienvenido”, cerró.