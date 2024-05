Día del Trabajador: el acto de la CGT, contra el “retroceso catastrófico” de la Ley Bases

En el Día del Trabajador, las centrales sindicales decidieron no movilizar y realizar una concentración que en Mar del Plata tuvo su réplica frente a la Catedral, en pleno centro, donde confluyeron sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y de los Trabajadores). Tras la media sanción a la Ley Bases, calificaron su contenido como un “retroceso catastrófico” y respondieron a las críticas por la falta de una movilización activa contra el gobierno nacional.

Este 1° de mayo llegó en medio de un constante avance del plan económico del gobierno de Javier Milei, institucionalizado este martes con la media sanción a la Ley Bases y el paquete fiscal que incluye una reforma laboral, la vuelta del Impuesto a las Ganancias y regresiones previsionales, entre otros puntos que afectan directamente a la clase trabajadora en paralelo a medidas que proveen una transferencia de recursos a los grandes capitales. Y todo, en medio del desguace del sector público nacional y los despidos en el sector privado.

En ese marco, y a la espera del paro nacional del próximo 9 de mayo (anunciado el 11 de abril y que en principio no incluirá una marcha) las centrales sindicales realizaron una concentración en San Martín y Mitre.

José Luis Rocha, secretario general de la CGT Mar del Plata, habló en la previa del acto con Qué digital, y en primer lugar se refirió al contexto en el que se da el acto, asegurando que hay “una construcción de unidad cada vez más sólida”: “Es la última trinchera que tiene el pueblo argentino para resistir los embates de este gobierno de derecha que ni siquiera es un gobierno neoliberal, es un gobierno de ultraderecha manejado por un tipo desquiciado“, apuntó en referencia a Javier Milei.

Asimismo, dijo que es un “contexto triste por lo que pasó ayer en el Congreso“, en relación a la media sanción de la Ley Bases en Diputados. Al respecto, sumó: “Retrocedimos 100 años con la Ley Bases. Esperemos poder manifestarnos y hacer todo lo necesario para que los senadores no lo aprueben. El retroceso va a ser catastrófico para los trabajadores. Un empleador podrá contratar a cinco trabajadores en negro y el gobierno después te dice que no te podés jubilar porque no tenés aportes, entonces el círculo cierra perfectamente”, consideró, graficando con la reforma laboral y previsional impulsada.

Por otro lado, se refirió a una de las problemáticas que atraviesa a los trabajadores además de la profunda pérdida de poder adquisitivo con sucesivas paritarias a la baja e incluso limitaciones a las medidas de fuerza: los despidos en el sector público pero también en el sector privado, en función del desguace estatal y la estanflación, respectivamente.

“En la industria metalúrgica hubo 90 despidos con retiros voluntarios incluidos. Después en la industria en general hace muy poco la empresa Pepsico echó a 36, los compañeros del Sindicato de Obreros Navales (SAON) han reducido su planta en un 20%, los comercios redujeron sus ventas más de un 35% y eso se va a transformar en despidos lamentablemente. Los textiles también han bajado su venta y su producción y también se va a transformar en cesantes”, describió.

Si bien destacó el rol de las movilizaciones para que el gobierno “cambie el rumbo”, a la vez desde diversos sectores llueven críticas a las centrales sindicales, acusándolas de pasividad ante un contexto por demás regresivo para la clase trabajadora e incluso de pactar con el gobierno, por ejemplo, para evitar el desfinanciamiento sindical.

Consultado por Qué digital al respecto, Rocha ratificó que el paro del 9 de mayo por el momento no contemplará una movilización y sumó: “Cuando dicen que la CGT moviliza a destiempo, la CGT en su conjunto y esta regional hace un año que venimos diciendo lo que iba a pasar, no está pasando nada que no hayamos advertido con lo cual si alguien nos dice qué espera la CGT para salir, hace un año que salimos a decir lo que iba a pasar”, reiteró.