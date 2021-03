El personal de salud y una nueva carta a Montenegro por recategorizaciones

En la continuidad de la pandemia, desde Cicop cuestionaron la falta de respuestas y reiteraron la preocupación constantes bajas de profesionales en busca de mejores condiciones laborales.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la pandemia del coronavirus, y desde hace varios meses, el sindicato Cicop que representa a las y los profesionales de la salud que se desempeñan en centros municipales reclama poder avanzar con un pedido histórico pero que se hace más urgente con el desgaste producido por la pandemia: recategorizaciones adeudadas de trabajadores que derivan en bajas continuas en búsqueda de mejores condiciones laborales. Al acusar falta de respuestas y la no convocatoria a una reunión prometida en enero, desde el gremio redactaron una nueva carta para el intendente Guillermo Montenegro.

Inicialmente, el escrito plantea el malestar por la falta de convocatoria a una reunión “prometida en enero para abordar la problemática”. Y cuestiona: “¿Hay algo más importante que cuidar la salud de lxs marplatenses y batanenses?”.

Así, plantea que las y los profesionales de la salud que se desempeñan en el ámbito municipal “no pueden seguir esperando” y remarcar: “Seguimos al frente de la atención de salud como lo hicimos durante toda la pandemia, pero nos siguen adeudando las recategorizaciones al personal sanitario incumpliendo un legítimo derecho”.

“Esta situación de injusticia no es nueva, se acarrea de gestiones pasadas que no reconocían el valor del recurso humano en salud. Pero al día de hoy, es más preocupante. Atravesamos una pandemia y no quedaron dudas que la clave para cuidar a la población es cuidar al personal sanitario”, apuntaron en torno al por qué se hace urgente el cumplimiento de las recategorizaciones y cuestionaron que “la secretaria de Salud y las autoridades comunales siguen sin tenerlo en cuenta”.

De esta manera, subrayaron en la carta elevada a Montenegro que “las recategorizaciones que establece las normativas vigentes, ya evaluadas por las respectivas jefaturas y presentadas en el 2017 siguen adeudándose, impactando negativamente en el desarrollo de la mayoría de lxs profesionales”.

Y graficaron: “Esto quiere decir que hay colegas que hace más de 15 años que trabajan en la salud pública, formándose para brindar una mejor calidad de atención, y siguen con la categoría inicial”.

Tal como lo vienen haciendo desde el inicio del reclamo hace meses, desde el sindicato expusieron que la actual situación conlleva “a lamentar todas las semanas una renuncia nueva de algún compañerx buscando mejores condiciones laborales”.

“La salud no puede esperar más”, concluye la carta e insta a las autoridades a escuchar el reclamo y a “priorizar la salud de la población”.