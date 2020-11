Trabajadores de salud municipales, contra el acuerdo salarial y por recategorizaciones

Nucleados en el gremio Cicop, se manifestarán este lunes a las 14 frente a la Municipalidad. Críticas al acuerdo paritario firmado por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Una jornada de protesta realizada la semana pasada en los CAPS (Foto: Cicop MGP)

Al malestar ya expresado previamente, las y los trabajadores de la salud municipales sumaron su rechazo al reciente acuerdo salarial del 20% a terminar de pagar en marzo cerrado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) con el gobierno de Guillermo Montenegro. Por eso, nucleados en Cicop, este lunes a las 14 se manifestarán en la Municipalidad, mientras se realice la audiencia pública por el Presupuesto 2021, para exponer su malestar por el aumento y para reiterar el pedido al gobierno municipal para que ejecute las correspondientes recategorizaciones en el sector.

Semanas atrás profesionales de la salud municipales nucleados en Cicop elevaron una nota al intendente Guillermo Montenegro en la que le reclamaron el cumplimiento de recategorizaciones de trabajadoras y trabajadores adeudadas. “No seguiremos tolerando el ninguneo y el destrato”, se quejaron y plantearon un incumplimiento de sus derechos al “excluir a la gran mayoría en las etapas de recategorizaciones ya planteadas para el 2020/2021″.

A ese reclamo se sumó en los últimos días un malestar creciente entre las y los trabajadores del sector respecto al acuerdo paritario alcanzado entre el STM y el gobierno de Montenegro que consintió en un 20% de suba en tres tramos: 10% en diciembre, un 5 % en febrero y un 5% en marzo en base a los haberes de noviembre.

“El aumento salarial acordado para el 2020 (10%) es insuficiente”, acusaron desde Cicop y plantearon que ello generó “mucha bronca teniendo en cuenta que esa cifra no llega a cubrir ni la inflación anual”.

En este sentido, y al sumar su reclamo principal de que se incluya la recategorizacion de todo el personal de salud en las etapas planteadas por la Junta de Asensos y Calificaciones, desde el gremio señalaron que las y los trabajadores de salud se sienten, en la continuidad de la pandemia, “destratados y no reconocidos”.

“Estamos de acuerdo en que se recategorice a los trabajadores municipales que están en la categoría inicial, pero no estamos de acuerdo que en este contexto tan complejo no se incluya al personal de salud”, apuntaron y sumaron: “Este año fue muy sobrecargado, y seguirá de la misma manera con lo que tengamos que afrontar; pero tenemos a gran parte de los profesionales cobrando en categorías que no se corresponden con el título que tienen”.

Así, graficaron con los casos de médicos con dos especializaciones que hace diez años están en la misma categoría o licenciados en enfermería que hace más de ocho años no cobran como tales.

“No es justo. Cuando hablamos de cuidar a los que cuidan es pagar el sueldo que corresponde para no caer en el pluriempleo, que como es de público conocimiento nos perjudica a todos”, remarcaron.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la movilización de este lunes se realizará mientras se realice la audiencia pública del Presupuesto 2021, desde Cicop cuestionaron que en lo que respecto al área de Salud “sería en términos reales menor al 2020”. “Una secretaria que afrontó una pandemia y que la sigue afrontando no puede disminuir el presupuesto y no puede no contemplar la jerarquizacion del recurso humano que es el principal recurso de la atención primaria de la salud”, concluyeron.