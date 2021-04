Profesionales de salud municipales: “El gobierno sigue negando la realidad sanitaria”

El gremio Cicop acusó “destrato” y en medio de la segunda ola del coronavirus apuntó contra “una postura que roza el negacionismo”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de haber afirmado semanas atrás que el gobierno de Guillermo Montenegro “subestimaba la situación” en torno al avance de la segunda ola del coronavirus en Mar del Plata, en las ultimas horas las y los profesionales de la salud municipales nucleados en el gremio Cicop acusaron al Municipio de “seguir negando la realidad sanitaria“, cuestionaron la falta de convocatoria al comité de crisis y plantearon que fueron dejados afuera “de las últimas cuatro etapas de recategorizaciones“, un reclamo histórico en el sector que se acrecentó con la pandemia.

“La Municipalidad sigue negando la realidad sanitaria y excluyendo a los profesionales de la salud”, se tituló un comunicado emitido en las últimas horas por la rama municipales de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop), mientras el conjunto de las y los trabajadores municipales se encuentran en medio de un paro de 48 horas por la falta de acuerdo salarial.

Inicialmente, el gremio remarcó que mientras “la sociedad le pide a los gobiernos que apoyen a los trabajadores de la salud” en Mar del Plata “la Municipalidad dejó afuera a los profesionales de la salud de las últimas cuatro etapas de recategorizaciones y mantiene a la mayoría en escalafones iniciales (por más de diez años) incumpliendo la ley”. “¿A quién se le puede ocurrir, en plena pandemia, darle la espalda justamente a los que están al frente de la batalla? Nos cuesta encontrar respuestas”, cuestionaron.

En marzo pasado Cicop había celebrado primeros avances en el reclamo de recategorizaciones luego de que numerosos pedidos fueran ingresados a la Junta de Ascensos y Calificaciones. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: expusieron que el viernes pasado se dio a conocer un decreto que estableció más de 80 recategorizaciones de personal municipal pero remarcaron que en él “no figura ningún profesional de la Secretaría de Salud“.

“Es verdaderamente inexplicable e indignante el accionar de la Junta de Ascensos y Calificaciones conformada por miembros del Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Dejar afuera a los profesionales a quién le sirve? A la sociedad y a la estrategia sanitaria para frente el covid, seguro que no”, apuntaron.

Y en ese marco desde el gremio cuestionaron en duros términos al gobierno en torno al manejo de la pandemia y de la segunda ola, tal como lo habían hecho hace dos semanas con la entrega un petitorio para reforzar el sistema de atención primeria de la salud y el pedido de ser convocados a integrar el comité de crisis, que desde la primera ola nunca volvió a reunirse.

“Tenemos un acelerado aumento de casos, la circulación de gente no disminuye y los recursos se van agotando. Por momentos no hay camas disponibles para internación de pacientes graves. Es correcto hacerlo, pero no alcanza con la apertura de camas extrahospitalarias para pacientes leves. Pasamos de un sistema de salud tensionado a uno desbordado. De no tomarse medidas, entraremos en uno colapsado, con todo lo que eso significa”, afirmaron en otro tramo del comunicado.

También cuestionaron no haber tenido respuestas del gobierno en torno al relevamiento de faltantes presentado hace dos semanas. “En vez convocar, de una vez por todas, a un comité de crisis para discutir, pensar y construir una planificación efectiva para amortiguar el impacto de la segunda ola, se inclina hacia una postura que roza el negacionismo“, apuntaron las y los profesionales representados por Cicop.

Y concluyeron: “Estamos con sobrecarga de trabajo, de tareas y sosteniendo situaciones muy complejas en los centros de salud y dispositivos covid, y se vienen semanas muy difíciles. Las consecuencias sanitarias de seguir ninguneando a los profesionales de la salud puede ser grave. Los llamamos a la reflexión y a que revean estas injustas decisiones”.