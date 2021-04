Montenegro pidió “un esfuerzo adicional” para mantener “el trabajo y la presencialidad”

El intendente reconoció que la situación actual en torno a la pandemia de coronavirus “preocupa” al gobierno municipal y pidió responsabilidad individual.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro encabezó una conferencia de prensa del gobierno municipal este martes en la que solicitó a las y los marplatenses que hagan “un esfuerzo adicional” en torno a los cuidados y el cumplimiento de los protocolos con el objetivo de mantener “el trabajo y la presencialidad” en las escuelas y que, de esa manera, no haya que implementar nuevas restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus.

El aumento de casos en Mar del Plata y en toda la Provincia es un hecho y así lo remarcaron esta mañana desde el gobierno de Axel Kicillof. Aunque a nivel general se observó en la última semana una “estabilización” o desaceleración de los contagios, remarcaron que el nivel de casos sigue siendo alto y, a nivel local, Guillermo Montenegro también reconoció que la situación preocupa a su gobierno.

“Los casos han aumentado, y que aumenten los casos también hace que aumente la ocupación de camas. Esto nos preocupa y por eso tomamos distintas definiciones, como aumentar la cantidad de testeos”, dijo en el inicio de su exposición e hizo referencia al laboratorio inaugurado en el CEMA y el de la Universidad, para el procesamiento de muestras.

También remarcó la puesta en funcionamiento de 120 camas en hoteles y otras 20 camas con oxígeno “que se pueden seguir ampliando para descomprimir a los hospitales públicos y privados de la ciudad para los enfermos moderados y débiles”.

A su vez, si bien aseguró que “los principales problemas tienen que ver en los lugares donde no se cumplen los protocolos, en la clandestinidad”, igualmente pidió que cada uno de los marplatenses “hagan un esfuerzo adicional”. “Deben estar cansados de escucharme pedir estos esfuerzos, pero los marplatenses demostramos que lo cumplimos en su momento y que tenemos que seguir haciéndolo. Es la forma de defender el laburo y la presencialidad en las escuelas“, expresó.

En sintonía con este llamado a la responsabilidad individual, agregó: “Cada uno de nosotros es responsable de lo que nos pasa en nuestra ciudad. Los invito a la solidaridad, a pensar en el otro, en el que tiene que laburar y abrir su comercio”.

De todas maneras, ante la posibilidad de pedir un descenso de fase como ya ocurrió en otros distritos en caso de aumento significativo de casos, Guillermo Montenegro deslizó que sigue apelando a la responsabilidad para no sumar más restricciones y que seguirá “manteniendo la misma posición, que tiene que ver con buscar el diálogo pensando en lo mejor para la ciudad. Me voy a enojar lo que me tenga que enojar pensando en los marplatenses”.

Cabe recordar que este martes el gobierno de la Provincia actualizó la ubicación de los distritos en el sistema de fases y confirmó la presencia de Mar del Plata en fase 3, fase a la que se sumaron otros 14 municipios en la última semana debido al aumento de casos. En fase 2, en cambio, hay 39 distritos de la Provincia.