Incendios: un promedio de 25 salidas por día y otro pedido para tomar recaudos

Desde Defensa Civil hicieron referencia a la seguidilla de incendio forestales y urbanos en medio del verano y reiteraron una serie de recomendaciones.

(Foto: Qué digital)

Tras jornadas de intensa actividad por parte de Bomberos y Defensa Civil en torno a incendios desatados en distintos puntos del partido de General Pueyrredon, desde la Municipalidad volvieron a pedir mayores recaudos y detallaron que en promedio se registran unas 25 salidas por día de los equipos de emergencia.

Ante la cantidad de incendios forestales y urbanos sucedidos en los últimas horas y que, por ejemplo, han provocado el cierre preventivo de la Reserva Natural de la Laguna de los Padres por este domingo, el Municipio recordó algunos consejos y recomendaciones para evitarlos.

Así, pidieron no realizar quemas de pastizales, no quemar restos de poda o residuos, hacer fuego únicamente en lugares permitidos, no arrojar colillas de cigarrillos, mantener el pasto corto alrededor de las viviendas, cortar ramas de árboles desde el suelo y hasta los dos metros y tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.

“Estamos en 25 salidas promedio por día. Son eventos duraderos y exigentes para el recurso de los bomberos. El desgaste de las personas que trabajan en este tipo de siniestros es significativo. El incendio de la papelera, por ejemplo, llevó al menos doce horas de trabajo”, señaló el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez.

En este sentido, desde la Dirección de Defensa Civil plantearon que hay que tener en cuenta “las altas temperaturas y la sequía que –sumadas a las jornadas de viento- pueden traer inconvenientes, no solo en espacios verdes, sino también en el ejido urbano”.

Tras jornadas de intenso trabajo, y ante el pronóstico de lluvias para el inicio de la semana, Golcalvez evaluó que eso “seguramente aliviará un poco” la tarea.