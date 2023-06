Interna de la UTA: siete colectivos atacados a piedrazos y acusaciones cruzadas

Desde la agrupación Juan Manuel Palacios acusan al sector oficialista de atacar unidades por la noche por no adherirse al paro.

La interna del sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sigue su curso en Mar del Plata y este martes desde la agrupación “Juan Manuel Palacios” dieron a conocer que siete colectivos fueron atacados a piedrazos y acusan al sector oficialista de perpetrar los ataques por no adherir al paro convocado y analizan hacer presentaciones judiciales. Desde el oficialismo, en tanto, emitieron un comunicado donde reiteraron su denuncia sobre la “usurpación” de la sede del sindicato.

Las últimas elecciones gremiales de la UTA que dieron como ganador a Roberto Fernández a nivel nacional pero que terminaron con la victoria opositora a nivel local, no hicieron más que acentuar una interna que se venía intensificando hace tiempo en Mar del Plata, ante una crisis de representatividad entre el oficialismo, los choferes y sus reclamos.

En este caso, desde el sector que responde a nivel local a Maximiliano Escriba -la “lista azul“, que obtuvo más votos a nivel local en las últimas elecciones- acusaron a la facción de la UTA-Adrián Giménez -“la lista celeste y blanca“- de atacar al menos siete colectivos durante la noche, cuando se disponían a salir a trabajar a pesar del anuncio del paro en el interior del país.

Desde una de las dos facciones del sindicato de choferes aseguraron que no adherirán a la medida anunciada para este martes.

Es que, en el marco de la negociación paritaria, a las 2 de la mañana la UTA-Fernández levantó la medida nacional que se había anunciado desde las 00 del martes, acuerdo que se alcanzó luego de que desde el gobierno provincial prometieran a las empresas fondos para financiar un incremento salarial.

Sin embargo, a nivel local, desde la UTA-Escriba que no responde a Fernández sino a Miguel Bustinduy, ya habían anticipado que no acatarían la medida de fuerza por considerar que la conducción nacional no estaba llevando adelante la negociación salarial de la mejor manera.