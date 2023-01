UTA: de una “asunción simbólica” al aval judicial para la lista ganadora

La Justicia ordenó proclamar a la agrupación Juan Manuel Palacios al frente de la seccional Mar del Plata. Los choferes se concentraron a tres cuadras y la sede está custodiada por Infantería.

(Fotos: Qué digital)

En medio de un clima de tensión y con dos unidades de Infantería de la Policía Bonaerense apostadas en la puerta de la sede gremial, la interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata sumó este martes un nuevo capítulo: lo que iba a ser un acto de asunción simbólico de los referentes de la agrupación Juan Manuel Palacios a tres cuadras de la sede se transformó en un festejo a partir de una decisión de la Justicia que ordenó proclamar a la agrupación al frente de la seccional Mar del Plata.

Tal como había sido anunciado, este martes antes de las 10 de la mañana integrantes de la agrupación de choferes Juan Manuel Palacios empezó a concentrarse en la zona de la avenida Luro y Misiones, a tres cuadras de la sede de la UTA. Desde el sector descartaron en un primer momento llegar hasta el gremio -ubicado en Belgrano entre Misiones e Italia- para evitar enfrentamientos y volvieron a reclamar por la legitimidad de su triunfo en las elecciones y del inicio de su mandato al frente de la seccional local.

El objetivo del acto era realizar una asunción simbólica ante la negativa de la lista oficialista “Celeste y Blanca” -encabezada por quien condujo hasta ahora el gremio en la ciudad Adrián Giménez- de reconocer su derrota y permitir la asunción en la sede gremial de Maximiliano Escriba y Gastón Urrutia, referentes de la agrupación Juan Manuel Palacios, tras su triunfo en las elecciones locales.

Sin embargo, con la llegada de Escriba al acto se conoció una novedad de último momento: este mismo martes la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la agrupación Juan Manuel Palacios no sólo para la seccional Mar del Plata sino también para otras cuatro donde se produjo el mismo escenario: Santa Fe, Cordóba, Jujuy y Santiago del Estero.

“Hacer lugar a la medida accionada, admitir la medida cautelar solicitada y ordenar a la Junta Central de la UTA que con carácter de urgente ordene la proclamación, asunción y toma de posesión en su cargo junto con los integrantes de lista a partir de la día de la fecha al señor Maximiliano Escribas”, fijó la resolución según leyó ante los trabajadores el abogado que los representa, Fernando Forio. Lo mismo, explicó, se ordenó para las otras cuatro seccionales. Y sumó que además se ordenó “dejar sin efecto la proclamación de la Junta Electoral que había puesto en posesión de cargo a la lista Celeste y Blanca en Mar del Plata”.

“Todos sabemos el resultado de las elecciones de la seccional. Hace 15 minutos salió una resolución de la Cámara Nacional de Trabajo que dice que somos sindicato”, celebró Escriba al llegar a la concentración realizada sobre la avenida Luro y Misiones, por lo que los gritos y el festejo no se hicieron esperar.

En cuanto a los pasos a seguir, el abogado adelantó que Escriba y otros representantes de la agrupación se presentarán con un escribano en la sede gremial para notificar la resolución y pedir la entrega del edificio, que este martes amaneció custodiado por dos móviles del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense.

Antes de conocer la resolución judicial, desde la agrupación habían cuestionado que la conducción hasta el momento de la UTA estuviera “atrincherada con la policía dentro del sindicato”. También había señalado haber descartado paralizar el servicio de colectivos o reducirlo: “Hoy decidimos no parar el servicio para no dejar a los usuarios sin transporte, porque nosotros no somos igual que ellos”.

Según explicaron desde la agrupación Juan Manuel Palacios, en las elecciones del 1 y 2 de diciembre se impuso su lista, encabezada por Maximiliano Escriba y, en el acta del proceso electoral se estableció que el triunfo fue por 442 votos contra 357 del oficialismo.

La lista que fue opositora en Mar del Plata se impuso en otras cuatro seccionales y, sin embargo, la conducción nacional del sindicato a través de la Junta Electoral Central proclamó como ganadores a todos los oficialismos, a partir de la victoria nacional del actual secretario general de la UTA, Roberto Fernández. El argumento de la conducción pasó por la utilización de “listas colectoras” o “sábanas”.